BMN activa la hoja de ruta exprés para devolver a los clientes las cláusulas suelo

Los afectados por las cláusulas suelo de las hipotecas realizadas en BMN recibieron ayer una positiva noticia tras años de lucha. La entidad formada por Caja Granada, Caja Murcia y la balear Sa Nostra anunció la puesta en marcha del procedimiento exprés creado por el Gobierno central mediante un decreto que permite devolver el dinero cobrado, incluidos los intereses, tan solo rellenando un formulario.

Según indicaron fuentes de la entidad, BMN informará de esta posibilidad a sus clientes a través de carta y en su página web en los próximos días tal y como también realizará Bankia, la primera entidad que se ha sumado a utilizar este mecanismo extrajudicial para que los clientes puedan recuperar el dinero de más pagado por las cláusulas suelo. Cabe resaltar que rellenar este formulario no implica, directamente, recibir el dinero. Las entidades estudiarán cada caso para comprobar la idoneidad o no de devolver la cuantía que, en el caso de BMN y a falta de conocer el número de hipotecas afectadas, no superará en total los 80 millones de euros.

Adicae aplaude la medida que también ha sido puesta en marcha por Bankia

Cabe resaltar que la semana pasada el banco hizo hincapié en que la Jurisprudencia del Tribunal Supremo considera que las cláusulas suelo, en sí mismas, no son abusivas y señaló que no existe ningún pronunciamiento judicial firme que invalide con carácter general las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios con consumidores de BMN. No obstante, la decisión de BMN y de Bankia de realizar este procedimiento fue aplaudida ayer por Adicae, la asociación que lleva diez años luchando por brindar a los consumidores afectados este derecho. La asociación que también trabajó para lograr una devolución extrajudicial, universal (para todos los ciudadanos) y de la forma más económica posible (evitando la contratación de abogados", instó ayer al Gobierno a que anime al resto de bancos a devolver a todos los afectados el dinero cobrado de más mediante este procedimiento exprés que de momento solo instaurado Bankia y BMN. Para Adicae, el Gobierno tiene la posibilidad de dictar disposiciones de desarrollo de la norma" que para la asociación de consumidores deben incluir mecanismos como los establecidos por BMN y Bankia. "La decisión de estas entidades de devolver el dinero a todos los clientes que no se beneficiaron íntegramente de las caídas del euríbor pone en evidencia a las entidades empecinadas en seguir cobrando la cláusula suelo y en no reconocer la nulidad de las mismas", reprochó la asociación.

Se da la circunstancia de que las dos entidades que han tomado esta decisión son las mismas que el Gobierno estudia fusionar. Precisamente ayer, el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, expresó ayer su deseo de que este año "se abra una ventana de oportunidad para que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) pueda privatizar Bankia, aunque lo razonable, a su juicio, es esperar a conocer si finalmente BMN se integra en la entidad.

En este sentido, Goirigolzarri recordó que el FROB ha encargado a su segundo asesor, Société Générale, que lleve a cabo un sondeo de mercado con el que encontrar la mejor solución de este proceso. Tiempo atrás, el FROB también encargó un procedimiento para analizar si la integración de BMN dentro de Bankia podría tener beneficios para la participación que tiene el FROB tanto en Bankia como en BMN. Este estudio lo está llevando a cabo la consultora AFI y los resultados todavía se desconocen.

En los últimos años, BMN se ha convertido en la "novia más pretendida". El anuncio de la posible fusión de BMN y Bankia levantó la voz del resto de fuerzas financieras que opinan que este proceso daría lugar a una entidad líder en el mercado minorista, con unos ratios elevados de solvencia y eficiencia. El FROB siempre ha dejado claro que el objetivo, tanto si se produce la fusión como si se vende, es "maximizar su valor".