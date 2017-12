Balance 'negro' para el ciclismo: 119 accidentes de tráfico con víctimas

Conducir y cruzarse con uno o varios ciclistas es algo que hoy día no resulta extraño. Tanto en vías convencionales o dentro de la ciudad, son muchos los que utilizan la bicicleta para desplazarse. Sin embargo, los conductores no son totalmente conscientes de lo vulnerable que es una persona que viaja en bicicleta. No respetar la prioridad de paso, conducir distraído o circular a una velocidad inadecuada son algunos de los factores que han provocado que la provincia registre un total de 501 accidentes con víctimas entre 2013 y 2017, de los que 119 han tenido lugar entre enero y octubre de este año, lo que postula el 2017 como el más negro para el ciclismo granadino de los últimos cinco años.

El pasado abril en Las Gabias, un vecino de Granada, de 64 años, perdió la vida al ser arrollado por el conductor de una furgoneta cuando circulaba por la carretera A-385. Se trata de la única víctima mortal de este tipo durante el 2017, cifra que salvo en 2014 que se cerró como un año récord al no contabilizarse ningún fallecido, se encuentra en la media de los últimos años. Sin embargo, los datos son más negros en cuanto a accidentes con víctimas se refiere.

Entre 2013 y 2017 se han registrado 501 accidentes en los que ha habido víctimas

Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), en el año 2013 dos ciclistas perdieron la vida en carretera, y se registró un total de 111 accidentes con víctimas. La mayoría de ellos se produjeron en vías urbanas (75), y los meses en que más siniestros de este tipo se contabilizaron fueron junio y agosto, con 10 accidentes en vías urbanas y cuatro en interurbanas cada uno.

Un año después las cifras mejoraron. El 2014 se cerró sin víctimas mortales de este tipo y con un descenso de la accidentalidad, al bajar hasta 88 siniestros con víctimas. En 2015, esta cifra volvió a bajar: se registraron 73 accidentes, de los que en esta ocasión la mayor parte se produjeron en vías interurbanas (44). Sin embargo, a la mejoría obtenida, el balance se torció negativo ya que en esta ocasión las víctimas mortales fueron dos.

Pese a ello, tal y como se registra en los datos de la DGT a los que ha tenido acceso Granada Hoy, 2014 y 2015 son los años con menor siniestralidad de ciclistas en la provincia, ya que a partir de entonces la cifra de accidentes no han parado de crecer.

Así se muestra en 2016, año en el que pese a bajar la cifra de fallecidos (uno), se registraron en total 110 accidentes con víctimas en los que se vio implicada una bicicleta. De ellos, 36 tuvieron lugar en vías interurbanas, frente a 74 que se produjeron en urbanas. El mes en el que hubo más heridos fue octubre con 15, seguido de abril con 13.

Pero sin duda, la mayor cifra de accidentalidad de los últimos años corresponde al 2017. Entre enero y octubre de este año, la DGT ha contabilizado 119 accidentes en los que se ha visto implicado un ciclista y que se han saldo con víctimas, una de ella mortal: el ciclista fallecido en abril en Las Gabias.

El mes en que más siniestros se registraron fue mayo, con un total de 20 accidentes, de los que 15 tuvieron lugar en vías urbanas, carreteras que presentan la mayor tasa de siniestralidad contabilizada este periodo con 68 accidentes de este tipo.

Tal y como apuntan desde la DGT, el principal motivo que ha provocado accidentes de este tipo ha sido no ceder la prioridad de paso. Durante los últimos cinco años, 131 siniestros han sido a consecuencia de este motivo, el cual también se postula en primer puesto de este 2017, como causa de 51 de los accidentes registrados.

Otro de los factores más destacados es la distracción a la hora de conducir, que ha causado 72 accidentes, 18 de ellos el último ejercicio. Además existen otros factores como circular a una velocidad inadecuada con 33 (11 en 2017), no respetar la distancia de seguridad (26), o pérdida de control debido a deficiencias de la vía (17).