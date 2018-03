Baldomero Oliver se sentará con policías y bomberos para alcanzar un acuerdo

El conflicto a cuenta de las horas extra en la Policía Local y Bomberos podría solucionarse en los próximos días. El portavoz del equipo de Gobierno, Baldomero Oliver, anunció ayer que se va a reunir con ambos cuerpos de seguridad para alcanzar un acuerdo. Será el 14 de marzo.

En esta reunión el concejal de Personal se sentará con los sindicatos para intentar frenar la huelga de horas extraordinarias que han iniciado y que compromete la seguridad por ejemplo de la Semana Santa a la vuelta de la esquina. Oliver indicó que pese a su intención de establecer una hoja de ruta que contente a todos pero remarcó que no va a mentir. "No voy a prometer un plan de pagos de las horas extra que no pueda cumplir", reiteró el concejal.