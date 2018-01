Bankia descarta vender el 'Cubo' y lo convierte en sede territorial andaluza

Desde que la integración de CajaGranada en BMN diera lugar a durísimos procesos de ajuste laboral que 'vaciaron' buena parte de las oficinas del Cubo, el futuro del emblemático edificio siempre ha estado en entredicho. Los rumores de venta o de alquiler de parte del espacio liberado por el recorte de los servicios centrales han acompañado insistentemente al espacio diseñado por el arquitecto Alberto Campo Baeza durante los últimos años, y la integración de BMN en Bankia, con un ERE en el horizonte que afectará a más de 2.500 trabajadores, no había hecho más que avivarlos.

Sin embargo, ayer la entidad que ha absorbido a BMN y de la que es accionista la Fundación CajaGranada 'tranquilizó' a los granadinos al anunciar que tiene previsto "dar uso" al edificio, símbolo del 'poderío' que llegó a tener el sistema financiero provincial. El Cubo, que primero fue sede central de CajaGranada y que luego albergó parte de los servicios de BMN tras el fallido proceso de centralización en Madrid, pasará ahora a ser la sede de la Dirección Territorial de la nueva Bankia en Andalucía, creada recientemente "para afrontar las nuevas oportunidades de negocio derivadas de la fusión con BMN".

La entidad no tiene sobre la mesa ninguna "alternativa" para la que fue sede de CajaGranada

Así lo explicaron en declaraciones a EuropaPress fuentes de la entidad, que indicaron que en este momento "no se baraja otro opción que no sea darle uso", descartando su posible venta o el alquiler de las instalaciones. "No hay sobre la mesa otras alternativas", señalaron desde Bankia.

A partir de ahora, la nueva Dirección Territorial de Andalucía, con Joaquín Holgado, su responsable, a la cabeza, se trasladará al Cubo, confirmando la intención de Bankia de convertir a Granada en el 'centro' andaluz de la nueva entidad. Además, según indicaron fuentes de Bankia a este periódico, también está previsto que el edificio acoja el centro de empresas que el banco tendrá en la comunidad autónoma.

El edificio que Bankia tiene en Madrid, donde están ubicados sus servicios centrales, no supera los 20.000 metros cuadrados. El Cubo duplica esta capacidad (44.000 metros cuadrados), por lo que el banco considera evidente que no ocupará todo el espacio, pero subraya su deseo de mantener 'vivo' este emblema de la arquitectura granadina y asegura que aún no hay ningún otro uso alternativo encima de la mesa para el espacio sobrante.

En una entrevista concedida a Granada Hoy el pasado mes de julio, el ya expresidente de la Fundación CajaGranada, Antonio Jara, aseguró que en su opinión el Cubo debería ser "un elemento a proteger" por sus nuevos propietarios, ya que se trata de "un símbolo" de Granada y aporta "una imagen muy potente" a la entidad desde el punto de vista comercial.