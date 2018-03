Bankia hace la 'mudanza electrónica' para empezar a operar ya este lunes

El Banco Mare Nostrum (BMN) ya es historia. Ayer desapareció oficialmente la marca de este banco mediterráneo nacido en 2010 tras la fusión del negocio financiero de cuatro cajas de ahorros: Caja Granada, Caja Murcia, Caixa Penedès y Sa Nostra. Menos de una década han estado los colores grafito y magenta decorando las calles de muchos municipios de la provincia en las sucursales que durante mucho tiempo atrás habían sido de CajaGranada. El último trabajo de chapa y pintura ha dejado listas ya todas las oficinas granadinas de Bankia, que a partir de ahora estarán caracterizadas con la imagen corporativa de la 'b' mayúscula en un tono verde lima insertada en un fondo caoba. La mudanza definitiva de los últimos 'enseres' de Bankia a la casa de BMN-CajaGranada marca el fin de una época y el comienzo de un nuevo ciclo para el negocio financiero en Granada.

La integración tecnológica comenzó a desarrollarse ayer para que después del fin de semana, Bankia empiece a operar a todos los efectos. En los últimos días han llegado a todas las oficinas de Granada empleados de Bankia del resto del país denominados integradores, que servirán de apoyo en la transición. Sobre todo para garantizar la seguridad y fiabilidad de los clientes en las transacciones digitales.

Bankia eximirá del pago de comisiones a más de 520.000 clientes procedentes de BMN que tienen sus ingresos domiciliados en la entidad a partir del próximo 1 de abril. El banco que preside José Ignacio Goirigolzarri adopta esta medida en el marco de la integración tecnológica de ambas entidades, proceso que está previsto que se complete el próximo lunes 19 de marzo. Los más de medio millón de clientes afectados dejarán de abonar las comisiones de administración y mantenimiento de sus cuentas a la vista, las cuotas de sus tarjetas de débito y las cuotas de sus tarjetas de crédito, únicamente con hacer una compra al año.

La entidad también exime de comisión las retiradas de efectivo a débito en más de 17.000 cajeros automáticos. Además, el banco no gravará con ningún coste las transferencias en euros a través de cualquier canal sin límite de importe ni el ingreso de cheques. Del total de 520.000 clientes beneficiados por la medida, unos 140.000 están en Granada. Con esta medida, ya son más de 4,1 millones de clientes los que no pagan comisiones en sus operaciones con Bankia. Para la exención de estas comisiones Bankia exige tener los ingresos domiciliados en la entidad, si bien la medida no está limitada a los clientes de BMN y está disponible para aquellos usuarios que cumplan con este requisito.

Por otra parte, el 31 de marzo quedarán veinte trabajadores en el inmenso Cubo que fue sede de CajaGranada desde su inauguración en el año 2001. 44.000 metros cuadrados para los últimos trabajadores tras la absorción de BMN por parte de Bankia y el ERE que, de momento, ha conseguido que no se produzca ningún despido gracias a las salidas pactadas y los traslados. La nueva Dirección Territorial de Andalucía de Bankia instalará su sede en el Cubo aunque, aún así, la entidad financiera tendrá que buscar utilidad al mastodóntico edificio que diseñó Alberto Campo Baeza toda vez que han descartado alquilarlo o incluso venderlo pese a las especulaciones que han surgido en los últimos meses. Una de las apuestas es crear un centro de empresas para el que fue emblema de CajaGranada.