Barcelona adelanta puestos para lograr la Agencia del Medicamento

Barcelona ha avanzado hasta el primer puesto en la carrera para albergar la codiciada Agencia Europea del Medicamento. El Congreso de los Diputados respaldó ayer, por segunda vez esta semana, la candidatura de Barcelona para acoger la sede , que abandonará Londres antes de que se concrete el Brexit y a la que aspiran otras ciudades europeas y españolas como Granada, Madrid o Málaga. Se trata de una noticia que ha sentado como un jarro de agua fría al alcalde de Granada, Paco Cuenca, quien mostró su interés absoluto porque la capital albergue esta sede al considerar que se trata de una ciudad privilegiada en el panorama sanitario y educativo e investigador gracias a la existencia del Parque Tecnologico de las Ciencias y la Salud y la Universidad de Granada. "No hay ninguna otra candidatura que pueda superar la de esta ciudad para acoger la sede", remarcó el alcalde quien pidió al Gobierno que "no mire solamente, como otras veces ha pasado, al norte de España". A su juicio, en el marco del sur de Europa, podría estar la candidatura más potente que puede existir para ser sede de la Agencia del Medicamento para lo cual Granada ha de contar no solo con el respaldo del Gobierno andaluz como apuesta autonómica sino también con el respaldo del Estado. "Tenemos una potencialidad con la cual no tenemos nada que envidiar en materia de desarrollo farmacéutico", añadió.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre también mostró su desagrado ante esta noticia como también lo hizo el presidente del PP en Málaga, Elías Bendodo después de que esta ciudad promoviese también su candidatura. Ambos dirigentes anunciaron que lucharán hasta el último minuto para que Málaga albergue la sede.

No hay ninguna otra candidatura que pueda superar la de Granada para acoger la sede"Paco CuencaAlcalde de Granada

El consejero de Salud, Aquilino Alonso, también defendió que la sede de la Agencia del Medicamento se instale en Andalucía.

El pasado miércoles se debatió y aprobó la propuesta del PDeCAT en la Comisión de Asuntos Exteriores. Ayer se hizo lo propio con la de ERC en la Comisión de Sanidad. En ambos casos, los independentistas cosecharon el voto del PP, el PSOE y Ciudadanos. Eso sí, los tres partidos hicieron hincapié en que la apuesta por Barcelona sólo cabe por ser una ciudad española desafiando así al independentismo catalán.

Es competencia de los Gobiernos de los países miembros de la UE presentar formalmente la candidatura que corresponda a su país, que suele tratarse de una única opción. Lo deseable, según confirman fuentes europeas a Europa Press, es que la decisión sobre la nueva sede de la agencia se tome en la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del mes de junio, para terminar con la incertidumbre en la que está sumida en la actualidad la agencia, que emplea a cerca de 900 personas y que genera 30.000 reuniones al año.

Otras capitales europeas como Viena, Copenhague, Estocolmo y Dublín también han manifestado su interés por albergar la sede de esta agencia. Pero también hay interés en otras ciudades españolas como Granada o Alicante.

Por ello el PSOE intentó este miércoles un texto alternativo más abierto sin definir una localidad española en concreto, pero el PDeCAT lo vetó. Y también por eso Unidos Podemos optó por la abstención y Compromís directamente votó en contra defendiendo la candidatura de Alicante.