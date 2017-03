Bomberos: la heroicidad de estar ahí las 24 horas del día

Granada celebró ayer el Patrón de los Bomberos, San Juan de Dios, pero no todos pudieron acudir la festividad: 31 profesionales se quedaron protegiendo la ciudad y el Campeonato de Freestyle Sky y Snowboard de Sierra Nevada mientras en el Carmen de los Mártires se rendía un auténtico homenaje a los integrantes del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Granada. Son los gajes del oficio. Porque estos auténticos ángeles de la guarda no entienden de eventos u horarios. Deben velar por la seguridad de la ciudad y estar disponibles, incluso, cuando están de descanso. Y si no, que se lo digan a uno de los homenajeados, Carlos Torres García, quien protagonizó un servicio heroico durante la extinción del incendio ocurrido el 25 de junio de 2016 en un pub de Lanjarón cuando pasaba unos días con su familia en el municipio. La implicación es absoluta.

El acto estuvo presidido por el alcalde de Granada, Paco Cuenca, quien durante su discurso remarcó la labor "insustituible" que realizan los bomberos en la sociedad para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. "Sois vosotros los que día a día, afrontáis la difícil tarea de la prevención, la extinción de incendios y el salvamento de personas con ilusión y entrega", destacó el alcalde quien también recordó cómo en el pasado pleno ordinario y, "conscientes de vuestras reivindicaciones", se acordó mediante declaración institucional incluir en las sucesivas ofertas de empleo público todas las plazas vacantes que se vayan produciendo así como acometer un plan de empleo acorde a las necesidades. Se trata de una de las mayores reivindicaciones ante el paulatino envejecimiento y descenso de la plantilla que ha multiplicado las horas extra sin cesar.

Cuenca también tuvo palabras de agradecimiento para las familias de los efectivos: "Todos ellos soportan la carga de vuestro trabajo, el estrés de la vuelta de vuestra entrega y de vuestro sacrificio permanente", dijo el alcalde que cerró su discurso agradeciendo a los bomberos su dedicación y esfuerzo, tanto a los que activos como a quienes, tras una vida dedicada al servicio, se han jubilado en los últimos años.

La concejal de Protección Ciudadana, Raquel Ruz, felicitó a los efectivos en un día de celebración y agradecimiento. "Sois hombres y mujeres fuera de lo común. Os levantáis cada mañana para jugaros la vida por los demás y eso no es común, eso imprime carácter" destacó la edil quien anunció en su discurso la futura creación de una oficina para poner en marcha el Bicentenario del Cuerpo de Bomberos, el más antiguo de España que nació hace 195 años.

El jefe del Servicio, Manuel Salas, destacó el reconocimiento a estos bomberos por la vocación del servicio público, incluso, cuando las circunstancias han sido adversas refiriéndose expresamente a la merma de la plantilla.

El acto fue introducido por Juan de Dios Fajardo quien en los primeros minutos dedicó unas palabras a Paco Ráez, padre de Pablo Ráez, el joven marbellí que falleció este mes tras una dura batalla contra la leucemia y que soñaba con ser bombero. Al grito de "siempre fuerte" impulsó un intenso aplauso. Minutos después se proyectó un emotivo vídeo repleto de fotografías -en su mayoría del compañero Javier Barquero- que ilustraron a la perfección la dedicación de estos profesionales. Esta galería gráfica dio paso al reconocimiento de los bomberos jubilados Juan de Dios Pérez, Francisco Rodríguez, Jorge Oliva, José Carlos Pérez, Luis García, Manuel Martín, José Manuel Pérez, Javier Quesada, Tomás Manzano, José Santos y José Manuel Cea. Pero además, también obtuvieron su reconocimiento los bomberos que llevan 25 años trabajando al servicio de Granada: Miguel Alganza, Luciano Hernández, Luis Alcalá, Ernesto Martínez, Fabián Rodríguez, José Manuel García, Miguel Ángel Bellido y Guillermo García. Emotivo también fue el momento en que todos los bomberos y las autoridades y representantes públicos presentes se pusieron de pie para homenajear a título póstumo a Emilio Rancaño en gratitud por los servicios prestados con dedicación durante su vida profesional.

En el acto también se otorgó la mención de honor a Carlos Torres por su participación en la extinción del incendio ocurrido en un pub de Lanjarón y el rescate de las víctimas con riesgo para su propia integridad física. Por otra parte, hubo reconocimientos para el servicio de obras municipales de Urbanismo, el CEIP Miguel de Cervantes, y felicitaciones públicas para el Hotel Saray por la implantación de un plan de autoprotección y Transportes Rober por colaborar con el cuerpo de Bomberos facilitando vehículos para la formación en rescate de accidentes.

Salvador Martín y Juan David Domínguez recibieron una felicitación pública por su colaboración en el rescate de Juan Francisco Manzano en el paraje Vereda de las Cinco Curvas. Asimismo se hizo una felicitación colectiva a Jorge Guillén, Francisco Sánchez, Sergio Lopera, Manuel Redondo, Ignacio Garrido, Daniel Munuera, Andrés Roldán, Ángel Fernández, Luis Alcalá, Antonio David Salas, Rufo Córdoba, Luis Arostegui y Manuel Vílchez por su actuación en la extinción del incendio forestal declarado en Aguas Blancas (Dúdar). Por último, hubo reconocimientos a Santiago Millán, por su destacada actuaron en el rescate de un menor en el balcón del Genil, al Policía local, Pedro Benavente que evitó un suicidio así como la agrupación de voluntarios de Protección Civil y, especialmente, a José Miguel Ruiz quien puso en marcha esta agrupación.

Empresas como Securitas, Hotel Palace, Audillisa, Carrefour, Centro de Formación Vial La Victoria, Cervezas Alhambra, El Corte Inglés, Emasagra, Emucesa, Granada Comunicaciones, PRS e Iturri también fueron reconocidas.