Los Bomberos exigen un refuerzo de la plantilla de 100 efectivos y otro parque

La falta de efectivos en el Servicio Contra Incendios de Granada ha provocado una situación límite para los profesionales que cada día tienen que arriesgar su vida para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Tanto es así, que los bomberos han lanzado un nuevo grito desesperado, esta vez dirigido al alcalde de Granada, para que se busque una solución a una situación que está provocando el agotamiento de una plantilla cuya media de edad roza los 50 años. "Actualmente el servicio cuenta con 158 operativos, de los cuales 16 son bomberos con destino en la central de comunicaciones. Desde el año 2008 hasta el 2016 se han perdido, principalmente por jubilación, 39 efectivos: 7 mandos, 19 bomberos-conductores y 13 bomberos", detalla la plataforma Bomberos de Granada que ha creado un grupo de efectivos para defender los derechos del servicio.

Según añaden en la misiva, los cálculos que la Jefatura ha utilizado para barajar las necesidades de personal no son válidos. "La edad de jubilación puede ser a los 59 años (con 35 de servicio) y no sólo los 60, tal y como consideran. Además, se ha obviado que cuando un miembro del SPEIS cumple los 55 -57 en el caso de los sargentos-detenta el derecho de pasar a segunda actividad por razones de salud", añaden los bomberos que exigen que se les garantice esta opción "Se trata de un derecho que usted, alcalde, como responsable máximo de los servicios municipales, no debe eludir".

En la carta también denuncian como, esta situación, ha sido consecuencia de la mala gestión del servicio durante el mandato del PP: "La tendencia de la anterior corporación -amortizar plazas entre mandos, bomberos, y bomberos conductores- ha erosionado la plantilla a mínimos históricos". "La Protección Civil se arrincona, pasa a un segundo plano, no es prioridad política", añaden. Una situación que se agravará como consecuencia de las futuras jubilaciones que, en los próximos tres años podrían superar la veintena. Por otra parte, recordaron que el servicio aporta a las arcas municipales más de 3 millones de euros, 2 de Diputación, y más de 1,35 millones del Consorcio de Seguros (Unespa). "Estos fondos nutren los haberes de la Corporación, pero no son finalistas para el Servicio Contra Incendios".

En este sentido, destacan que para seguir cubriendo los municipios del Área Metropolitana o la estación de Sierra Nevada es imprescindible apostar por la ampliación de la plantilla que permita dar una respuesta enérgica y eficaz a las intervenciones. Para ello, solicitaron promoción interna suficiente con la suma de vacantes a los procesos selectivos para, además, ahorrar en horas extraordinarias, garantizar la atención de dos incendios simultáneos con la misma respuesta vigente, aumentar la plantilla en 90 efectivos de nuevo ingreso y la creación de un nuevo parque que atienda las emergencias del Área Metropolitana. "Estas son nuestras peticiones. No reclamamos subidas de sueldo. Nuestros motivos no son económicos sino que pedimos un espaldarazo para que resurja el Parque de Bomberos de Granada, el más antiguo de España".

El Ayuntamiento celebró la semana pasada una primera mesa técnica para abordar este problema de plantilla que también sufren los efectivos de Policía Local.