Botellódromo y movilidad vuelven a la agenda municipal de prioridades

El primer encuentro de la mesa de trabajo que el alcalde de Granada, Paco Cuenca, anunció tras el Debate del Estado Ciudad ha devuelvo a la agenda municipal dos temas clave: el botellódromo y la movilidad. Ciudadanos inauguró ayer esa nueva ronda de contactos, con una reunión en la que su portavoz, Manuel Olivares, planteó al alcalde las líneas de trabajo prioritarias del grupo, las claves para el desarrollo futuro de la ciudad. Entre ellas, Olivares planteó la necesidad de convocar cuanto antes, si puede ser esta misma semana, la Comisión Permanente de movilidad, para avanzar en la redacción del Plan Integral de Movilidad, un elemento que C's considera prioritario. También puso sobre la mesa la necesidad de convocar el comité de expertos que analiza el futuro del Botellódromo, para avanzar en la definición del uso deportivo del espacio y trabajar en medidas educativas. Olivares aseguró que Cuenca se comprometió a convocar cuanto antes estas dos mesas de trabajo, así como a retomar la hoja de ruta de 50 puntos que C's pactó en su día con el PP y a la que también se adhirió el PSOE, una estrategia "que no tiene ideología" y que permitiría poner en marcha "medidas estructurales para cambiar el rumbo de la ciudad".

El encuentro no podía dejar al margen la economía. Manuel Olivares planteó a Cuenca la necesidad de que el plan de saneamiento ajuste los gastos, más allá de plantear medidas extraordinarias de obtención de ingresos. "Primero hay que reducir los gatos, y si no se llega se pueden plantear otros aspectos. No se puede tirar por el camino fácil". Olivares se mostró satisfecho por el compromiso de Cuenca con los puntos planteados por Ciudadanos, pero lamentó que esta reunión se tenga como "reacción" al debate del Estado de la Ciudad y recordó que más allá de promesas, "hacen falta hechos".

El alcalde explicó por la mañana que esta ronda de encuentros surge del convencimiento de que todos los grupos políticos del Ayuntamiento tienen que "contribuir, sumar e implicarse colectivamente", por lo que animó a los concejales de la oposición a "mojarse" y asumir sus compromisos con la ciudad. "No vale decir ponte tú para salvar a esta ciudad, que es lo que me pidieron, y luego ponerse de perfil", reclamó Cuenca, que indicó que "ahora le toca a los grupos proponer" sus iniciativas y plantar "cómo van a echar una mano". El objetivo, según el alcalde, es "acordar aquellos espacios que son fundamentales para el presente y para que poco a poco la ciudad esté cada día mejor".

De momento, aparte de C's ningún otro grupo político ha sido convocado. Aunque eso no quiere decir que no tengan ya una lista con sus prioridades para Granada. El portavoz de IU, Francisco Puentedura, apuntó que la hoja de ruta de su partido pasa por la regeneración democrática y por dar una respuesta a las situaciones de emergencia social, dos puntos que forman parte del acuerdo para la investidura y que están "paralizados". En ese sentido, exigirá una profunda revisión en Urbanismo, la depuración de responsabilidades en TG7, un plan integral para la zona Norte, mayor transparencia sobre la gestión del Centro Lorca y la puesta en marcha de un plan de saneamiento viable.