El Buitre: "Quique era mi jefe, él me decía haz esto y yo lo hacía"

Cuando el juez José de la Mata ordenó el ingreso en prisión de Quique Pina tras su primera declaración, uno de los motivos principales fue evitar que pudiese acordar versiones con aquellos que en los próximos días tendrían que declarar como testigos o investigados en el marco de la 'Operación Líbero'. Durante esa primera comparecencia, el expresidente del Granada CF fue preguntado por una empresa, ADGB Sport, una de las sociedades que se le atribuye pese a decir ante el juez "no tengo nada que ver con ADGB Sport". Lo que Pina sí confesó fue que la conocía porque era una sociedad de la que sabía "quién es el administrador, García Buitrago, (...) con quien había tenido "una buena relación de amistad". Sin embargo, la versión ante el juez de Alfonso David García Buitrago, conocido como 'El Buitre' -según consta en las escuchas telefónicas de Pina-, fue totalmente distinta: "ADGB Sport era de Quique, yo era un empleado".

El Buitre es scouting (ojeador de fútbol) y en la actualidad trabaja "para Juan Carlos Cordero, para el Cádiz CF", sin embargo, fue el administrador de ADGB Sport, una empresa creada por él pero dirigida por Pina: "Me dijo: para trabajar conmigo hazte una sociedad, por lo que estaba a mi nombre, pero el que mandaba era él".

Según consta en la investigación, ADGB Sport recibió en 2015 un ingreso de 120.000 euros de la empresa Joaquín Vigueras Sport, misma cifra que después la entidad habría abonado al Sevilla FC. Estas operaciones llamaron la atención tanto del magistrado como del fiscal, que incidieron sobre las mismas. García Buitrago explicó que el ingreso de Vigueras se correspondía a "servicios de scouting. (...) Yo cobraba una nómina de ADGB Sport de 2.000 euros. Esa cantidad venía de ahí y el resto estaba en la cuenta", mientras que respecto al pago al Sevilla indicó: "Yo al final era un empleado. A mí me decía Quique 'haz estos pagos' y yo lo hacía".

Tal y como relató, esta operación se habría correspondido a un partido amistoso disputado entre el Watford y el Sevilla en Reino Unido, que habría organizado el exdirigente rojiblanco: "Yo solo era un empleado. Él (Quique) era mi jefe y a mi me dijo haz esto y yo lo hacía. Pensaba que era legal. (...) Había un contrato con el tema de las entradas, entre Watford, Sevilla y ADGB Sport. Lo que yo sé por encima era el tema de los asistentes al campo. Según los asistentes se paga una cantidad u otra".

Pese a que Buitrago era quien firmaba, él solo cumplía órdenes y no estaba al tanto de cuál era el concepto de los movimientos económicos que se realizaban de ADGB Sport: "Yo me dedico a ver futbolistas no a fútbol. Los conceptos de la factura era lo que me decía Quique que pusiera, y yo se lo pasé al asesor para que la hiciera".

La declaración de 'El Buitre' también desvela que Pina sí que se habría llevado comisiones con el traspaso de jugadores. En concreto, se menciona un pago de 72.000 euros a Calambur Sport que estarían relacionados con las operaciones de venta de Youssef El Arabi y Miguel Layún. Esto fue algo que confirmó el propio Buitrago pero sin entrar en detalles ya que dijo que "no sé como fueron esos traspasos, yo me dedicaba a ver futbolistas, a hacer informes".

Hace unos meses, se puso punto y final a la relación entre Buitrago y ADGB Sport, lo cual habría estado propiciado por un posible distanciamiento entre ambos. Sin embargo, Pina habría intentado asegurarse de que en ningún momento se le relacionase con ADGB Sport mediante el traspaso a su nuevo administrador, Jesús Molina Beltrán. Tal y como explicó Buitrago, con la venta recibió "un finiquito de 30 mil euros o por ahí. Ahora me he dado cuenta que me dio mi finiquito como para demostrar que la empresa era mía (...) por si yo decía algún día que la empresa era de él".

Pese a que Pina ya ha salido de prisión, las declaraciones aún no han terminado. Precisamente hoy comparecerá ante De la Mata el vicepresidente del Granada CF, Kangning Wang, en representación del club granadino que también está investigado en el marco de la operación.