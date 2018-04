"Buscamos básicamente de todo. Gente que sea multidisciplinar. ¿Tú qué controlas?". Alberto Meara luce la camiseta de Alien Vault, una multinacional del sector de la informática especializada en ciberseguridad. Frente a él, Salvador Corts, estudiante de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y Telecomunicaciones de la Universidad de Granada. "Buscamos casi cualquier perfil", subraya Irene Herrera, también de Alien Vault, graduada en Telecomunicaciones y estudiante de su segundo máster, éste sobre ciberseguridad. "También júnior", recién graduados. O que ni siquiera hayan finalizado sus estudios.

Los tres son extremadamente jóvenes. Alberto Meara comenzó a trabajar antes de terminar sus estudios en la Escuela. Salvador Corts muy probablemente también se incorpore al mercado laboral antes de tener el título universitario. En esta Escuela la tasa de paro es de un redondo 0%. Salvador busca unas prácticas que, además de experiencia, le permitan hacer kilómetros. "¿Dónde tenéis sede?", pregunta a Meara. "Mi principal idea es empezar fuera", explica, consciente de que para puestos júnior es posible encontrar mejores remuneraciones en el extranjero que en Granada. Sobre sus inquietudes laborales, reconoce que busca algo "más cercano al hardware" y las opciones que le ofrece esta multinacional -con sedes, entre otros países, en Estados Unidos o Irlanda- le parecen "atractivas". Después de unos minutos de preguntas y respuestas entre Alberto y Salvador sobre qué buscan unos y qué puede ofrecer el otro, reconoce que no tiene ni idea del sueldo que podría tener en esta empresa. "Nunca he preguntado por un sueldo", reflexiona. "Igual es que no busco esto por dinero", continúa.

Bajo el brazo se lleva un folio con aclaraciones sobre los perfiles que demanda la multinacional y una tarjeta con la dirección de correo electrónico. Irene Herrera adelanta que posiblemente esta conversación acabe en una relación laboral. Alien Vault, como el resto de empresas que participan en la séptima edición de las Jornadas de Contratación y Empleo organizadas por OnGranada Tech City, viene con la caña preparada. Son una veintena de compañías que, en total, ofertan 385 puestos de trabajo. Un dato a tener en cuenta y que se expuso ayer es que de esta Escuela salen cada año unos 200 titulados. Es decir, faltan informáticos.

"Llevamos un año contratando y todavía estamos buscando gente", señala Alberto Meara, encargado de enseñar a todo el que se acerque a la mesa de la multinacional a qué se dedican. ¿Qué preguntan los futuros ingenieros? "Lo primero qué hacemos y qué buscamos". El propio Alberto es un ejemplo de la alta tasa de inserción laboral de los egresados de los dos títulos que se ofrecen en esta Escuela.

Nilo Isla es estudiante de segundo de Ingeniería Informática. La nula tasa de paro del sector fue "uno de los factores" que le animaron a matricularse en la Escuela. El otro es que "también me gusta" la informática. Verónica Hernández también se pasa por las Jornadas, currículo en mano. Es ingeniera química, doctora en Biotecnología, estudiante de un máster en Big Data y ya sabe lo dura que puede ser la carrera de un investigador. "Me gustaría aplicar el Big Data en ciencias de la salud, y, mientras llega ese trabajo ideal, quiero aprender". Cada uno de los estudiantes que se pasa por los expositores demuestra tener una inquietud diferente. Así, Alejandro García, a punto de terminar Telecomunicación, reconoce que "ahora mismo" lo que le interesa es quedarse en Granada.