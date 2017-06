CCOO denuncia contratos del SAS en el distrito Granada sin usar la bolsa única

Ccoo ha denunciado que los distritos de Atención Primaria Granada y Metropolitano han hecho los contratos que se renovaban a partir del 31 de mayo "sin utilizar la bolsa única del SAS". La respuesta de los distritos Granada y Metropolitano a la reclamación que en su día hizo CCOO, de que no se estaban dando por bolsa única los contratos que acababan el 31 de mayo y tenían que renovarse, "fue que estaban sobrepasados", asegura el sindicato en un comunicado.

Desde el sindicato entendemos que ésta no es razón suficiente para hacer una chapuza y no realizar la contratación siguiendo la normativa vigente. "No es de recibo que los contratos se realicen obviando el sistema de bolsa única del SAS porque crea malestar e incertidumbre en el personal que está utilizando un sistema que pretende valorar méritos y evitar injusticias en el momento de contratar", explicó el secretario general de Sanidad CCOO Granada, Félix Alonso.