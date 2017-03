CCOO denuncia su exclusión de la Plataforma Granada por su Salud

El sindicato CCOO denunció ayer su "exclusión de facto de la Plataforma Granada por su Salud", de la que forma parte en la lucha contra la fusión de hospitales. Según el sindicato. ha "mantenido su postura contraria a la fusión que se planteó en 2012 y de ahí no se ha movido un ápice. Y desde esa posición ha propiciado y participado en las movilizaciones organizadas". CCOO decidió entrar a formar parte de la plataforma desde su formación en abril de 2016, firmando el manifiesto fundacional "No a la fusión hospitalaria". Y hasta la fecha no ha retirado su firma del mismo.

CCOO lamenta que desde el 3 de febrero la plataforma haya dejado de convocar a sus representantes a las reuniones preparatorias de las negociaciones del nuevo mapa sanitario. "Sin preguntar sin motivos fundados ni justificaciones y sin transmitir más explicaciones, el resto de las organizaciones integradas han decidido excluir e impedir al sindicato CCOO participar en los debates y decisiones de la plataforma", por lo que no respalda las actuaciones que está llevando a cabo.

Las Plataformas Granada por su salud y Trabajadores de Hospitales respondieron ayer que avisaron al sindicato de las convocatorias, incluida la del día 3, "y ellos excusaron su asistencia". Dicen que en ningún momento han expulsado a CCOO y apuestan "por la unión y cohesión entre sus miembros para lograr el objetivo común".