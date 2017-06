El CGPJ pone hoy encima de la mesa el debate sobre el 'despiece' del TSJA

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha tardado mucho en encontrarle hueco al debate que en las últimas semanas ha encendido los ánimos de los granadinos: el desplazamiento de las nuevas secciones penales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Aunque en la reunión con el alcalde de Granada, Paco Cuenca, el Consejo le transmitió que la decisión no sería inmediata, apenas diez días después la propuesta para 'despiezar' el alto tribunal andaluz está encima de la mesa. La Comisión Permanente del CGPJ, que se reúne hoy a partir de las 11:00 horas, tratará la propuesta de la sala de Gobierno del TSJA, que el pasado 24 de abril aprobó por mayoría pedir que las nuevas secciones de apelación de la Sala de lo Penal se ubiquen se trasladen a Málaga y Sevilla.

Este cambio de planes puede ser positivo o negativo, pero sin duda es desconcertante. Al menos así lo aseguran desde la plataforma Juntos por Granada, que ayer indicaron no entender la respuesta que se le dio en su día a la delegación que acudió a Madrid para reclamar la integridad del alto tribunal andaluz. Además, desde la plataforma consideraron que la Comisión Permanente del CGPJ "puede analizar" la propuesta de los magistrados del TSJA, pero que en cualquier caso la decisión debería ser adoptada por el pleno, cuya celebración está prevista para el próximo 25 d junio. De hecho, según fuentes jurídicas, la labor de la Comisión Permanente es examinar y proponer, pero no decidir, algo que le corresponde al plenario.

Ante la inminencia del debate -que puede dar el visto bueno o rechazar la propuesta del alto tribunal andaluz-, Juntos por Granada recordó que es necesario "respetar el Estatuto de Andalucía", que establece claramente que la sede del TSJA está en Granada, que ostenta por tanto la capitalidad judicial. "Esperamos que la manifestación del 21 de mayo haga recapacitar a los jueces sobre el rechazo social que supondría adoptar esta medida", indicaron ayer fuentes de la plataforma cívica.

El movimiento en contra del traslado de las secciones ha sido unánime en Granada, uniendo a instituciones, partidos políticos, colectivos sociales, profesionales del ámbito de la justicia y ciudadanos. El rechazo de una decisión que de llevarse a cabo atentaría contra la capitalidad judicial se puso de manifiesto en la movilización del 21 de mayo, que reunió a más de 20.000 personas en contra de la medida.

También puede pesar a favor del mantenimiento de las nuevas secciones el hecho de que el propio presidente del TSJA, Lorenzo del Río, emitiera un voto particular en el que rechazaba la medida, al considerar que no hay criterios objetivos para ponerla en marcha, que "no contribuye a una mejor administración de justicia", y que sería una iniciativa "precipitada y no justificada".

Claro que el CGPJ también podría tener en cuenta que la decisión de la sala de gobierno del TSJA salió adelante con el voto favorable de 23 de los 28 magistrados asistentes (cuatro no pudieron asistir), y que solo Lorenzo del Río y otros tres miembros del órgano de decisión del alto tribunal se posicionaron en contra de la medida.

Juntos por Granada, que advierte de una fuerte respuesta social si el CGPJ da el beneplácito a la medida, intentará reunirse mañana con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que tiene previsto clausurar las Jornadas de Juntas de Gobierno de Colegios de Abogados.