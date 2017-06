El CGPJ 'tranquiliza' a la ciudad y aparca la decisión sobre el TSJA

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no tiene prisa por tomar una decisión sobre el desplazamiento de las nuevas secciones penales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Así lo aseguró ayer su presidente, Carlos Lesmes, en la reunión que mantuvo con la delegación granadina que se trasladó -por segunda vez desde que estalló esta crisis judicial- a la capital. En el encuentro, en el que participaron el alcalde de Granada, Paco Cuenca; el presidente del Consejo Social, Santiago Carbó, y los decanos de los Colegios de Abogados y Procuradores, Eduardo Torres y Gonzalo de Diego, Lesmes 'tranquilizó' a los representantes granadinos, asegurando que la decisión definitiva no se producirá hasta dentro de unos meses, una vez que el Consejo valore el funcionamiento de las nuevas salas de apelación.

Y lo hará basándose en criterios objetivos, como el nivel de resolución que la sala haga respecto a los recursos. Es decir, que no se tendrán en cuenta criterios como la proximidad al ciudadano -teniendo en cuenta que se trata de recursos telemáticos-; consideraciones políticas; o el volumen de asuntos que genere una u otra ciudad. De hecho, según informaron ayer tanto el alcalde, Paco Cuenca, como el decano del Colegio de Abogados, Eduardo Torres, Lesmes reiteró en la reunión que la decisión de la sala de Gobierno del TSJA que ha dado lugar a esta agria polémica "no es vinculante", así que el pleno del Consejo "no se dejará llevar" por la propuesta de los magistrados del alto tribunal andaluz.

Estas consideraciones se acompañaron por un respaldo "rotundo" a la capitalidad judicial de Granada, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial reiteró lo que ya dijo el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en su reciente visita a Granada: que las plazas para las secciones penales se han creado para Granada y aquí se ubicarán. Otra cosa es que con criterios objetivos, como el volumen de actividad y la evolución de los recursos, se pueda justificar en un futuro el traslado de secciones a Málaga y Sevilla, como ya apuntó el propio presidente del TSJA, Lorenzo del Río, en su voto particular contra la propuesta de la sala de gobierno.

El balance que la comitiva granadina hizo de la reunión fue bastante positivo. El alcalde de Granada, Paco Cuenca, aseguró que el "movimiento social, institucional y político" de la capital en contra del 'despiece' del TSJA -canalizado a través de la plataforma Juntos por Granada- ha permitido "parar cualquier tipo de toma de decisiones sobre el traslado" de secciones, pero alertó de que todavía hay que seguir "alerta y vigilante". El objetivo, según Cuenca, no es que se paralice la decisión, sino forzar al CGPJ a que apueste por la dotación y puesta en marcha de las nuevas secciones en Granada. "Si se crean, defendemos que se haga en Granada, que es la capital judicial de Andalucía", reclamó.

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres, aseguró que el encuentro fue "bastante positivo", sobre todo porque Lesmes ha disipado algunos "miedos" sobre los criterios que se pueden estudiar a la hora de tomar una decisión definitiva sobre la ubicación de estas secciones.

En principio, no hay plazos sobre la puesta en marcha de las nuevas plazas. Según consta en el decreto por el que se implantó la segunda instancia penal, la fecha de efectividad de las plazas de y la del inicio de actividad de las secciones será fijada por el ministro de Justicia, oído el Consejo General del Poder Judicial y la Junta de Andalucía.