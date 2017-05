CRUCES: Refuerzo policial y multas de 300 euros para evitar el botellón

Un fuerte dispositivo de seguridad velará hoy por que la festividad de las Cruces recupere su esencia sin convertirse en un botellón masivo. Según explicó ayer la concejal de Turismo y Protección Ciudadana, Raquel Ruz, el despliegue de efectivos policiales será "bastante importante" para evitar que la celebración, que este año incorpora tres barras en plena vía pública, no acabe en desmadre. Para ello, los agentes tendrán instrucciones de retirar posibles terrazas o barras ilegales y multar a quienes se salten la normativa. Las sanciones por beber en la calle van desde los 300 hasta los 600 euros. De forma paralela, el Ayuntamiento ha organizado un amplio dispositivo de limpieza especialmente centrado en las zonas con barra, situadas en la Plaza de Alonso Cano , (Hermandad de las Tres Caídas), Poeta Luis Rosales (Hermandad de Jesús Nazareno) y la Plaza Federico Mayo en el barrio del Zaidín (Asociación Red Mujeres del Zaidín) así como en el resto de la ciudad.

También habrá otros quince espacios con barra repartidos entre patios y centros escolares donde los granadinos podrán disfrutar de un refresco o una cerveza mientras disfrutan de la fiesta como la Fábrica de Cervezas Alhambra o el Colegio Virgen de Gracia (de la Cofradía de Santa María de la Alhambra). "Hemos intentado potenciar el aspecto festivo y lúdico del día de la Cruz porque, aunque tenga una connotación religiosa, se trata de una fiesta popular, algo que en los últimos años se había perdido", detalló ayer la concejal de Turismo y Protección Ciudadana, Raquel Ruz. Así, la edil garantizó que se va a recuperar la tradicional fiesta garantizando la seguridad y el control. Algo que se logrará gracias a la redacción de unas bases "muy restrictivas" a la hora de permitir las barras a lo que se suma el control policial para que los granadinos y turistas puedan disfrutar de la fiesta con total tranquilidad. "Tenemos vehículos preparados para que, en caso de que tengamos que levantar alguna barra ilegal o terraza por incumplimiento de la normativa, se puedan retirar estos elementos de la vía pública", añadió Ruz contenta por el regreso de esta festividad. "La gente antes hacía el recorrido para verlas y al final se tomaba un refresco o una cerveza al lado de su Cruz. Eso no tiene nada que ver con el botellón", añadió la edil quien recordó cómo este equipo de Gobierno no quiere volver a eso. "Somos el consistorio antibotellón pero eso no significa que esta celebración no pueda recuperar su connotación festiva", remarcó la edil que en principio descarta el corte del tráfico en el centro. No obstante, en caso de afluencia masiva sí se valorará desviar el tráfico y los autobuses por Camino de Ronda para liberar el casco histórico.

Las labores de vigilancia se complementarán con un amplio programa de limpieza. Durante la jornada de hoy, 25 operarios, apoyados por un camión recolector reforzarán durante todo el día las labores de limpieza, a lo que se sumarán dos barredoras durante la noche, 15 peones y otro recolector de apoyo. Este programa especial estará coordinado con la Policía Local para atender los focos de "botellón" que puedan producirse por la ciudad. Por otra parte, mañana se percibirá una mayor presencia de operarios de limpieza en las calles, ya que a partir de las 6 de la mañana unos 50 operarios se dedicarán a barrer las calles, especialmente la zona del centro, Realejo y el Albaicín, todo ello apoyado por un camión recolector y otro de caja abierta para conseguir restablecer el nivel de limpieza de Granada a la mayor brevedad. Además, ayer otros 25 operarios desarrollaron tareas de limpieza e instalaron multitud de papeleras y contenedores donde se prevé una mayor afluencia de personas.

Durante todo el día, la ciudad será una auténtica fiesta. A las 12:00 tendrá lugar el pregón de las Cruces cargo del director del Coro Rociero María Auxiliadora Alhambra, Francisco Cañas en el patio del Ayuntamiento. A las 12:30 tendrá lugar una actuación de la Cátedra de Flamencología Mariquilla en Manheim (Alemania) mientras que a las 13:00 se celebrará la entrega de premios y placas del Concurso de Cruces Adornadas de 2017.

Desde las 14:00 hasta las 21:00 la Plaza del Carmen acogerá distintas actuaciones de la Escuela de Flamenco Mariquilla, Tatiana Garrido, el grupo de baile El Jaleo, Casería de Montijo. Y, a las 17:00 continuará el grupo municipal de Bailes Regionales, el Grupo de Baile Sofía. Zaidín Vergeles y el Grupo de Baile Sofía Zaidín Vergeles. Cerrará las actuaciones en este punto el Grupo de Baile de María Luisa Romero Realejo San Matías. En la Explanada del Palacio de Congresos también habrá actuaciones de distintos de grupos y baile durante todo el día que culminarán con un concierto de Radio Olé que contará con las actuaciones de Paco Candela, Melhaza, Los Marismeños, Malandar, Fran Rivera, Cantantes de Huelva, Álvaro Vizcaíno, Sevinela's, Las Carlotas y Marta Quintero. La música también animará la jornada en la Plaza de las Pasiegas con diversas actuaciones a partir de las 19:00.