Cae una red de narcos que compraba cabras y caballos para blanquear

Quince detenidos, la intervención de 432 kilogramos de marihuana y 193 kilogramos de hachís, y el decomiso de ocho vehículos, 59.689 euros y 885 animales. Este ha sido el resultado de la Operación Cartusian, un nuevo golpe desde Granada al narcotráfico internacional y al blanqueo de capitales, el cual se ejecutaba de una forma un tanto inusual: a través de la compra de distintas especies de ganadería.

En marzo del 2017, los habitantes de Órgiva observaron como uno de sus vecinos, que se había instalado hacía no mucho, alardeaba de un poder adquisitivo que no casaba con el que le correspondía por su trabajo. Sin embargo, este hecho no se quedó solamente entre los ojiveros, sino que también llamó la atención de la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera, que comprobaron que se trataba de un conocido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya que contaba con antecedentes policiales por tráfico de drogas.

Ante ello, se inició una investigación conjunta a través de la que se consiguió averiguar que este hombre era el cabecilla de una red criminal que operaba desde la provincia granadina. En concreto, esta organización se dedicaba tanto a comprar grandes cantidades de marihuana a productores granadinos como a producir su propia droga mediante plantaciones, para posteriormente venderla a países de Europa.

Para ello, contaba con una estructura perfectamente diseñada entre la que se encontraba una red de cultivadores de 'maría' de la que se abastecía de forma regular; los que se dedicaban a la recepción, almacenaje, custodia y envasado de la droga; los encargados del transporte y de las relaciones internacionales; y por último los que se encargaban de blanquear el dinero, lo cual hacían con lo obtenido de la venta de la droga pero también de una forma muy rural: comprando fincas, vehículos, animales y hasta un complejo hotelero.

Mediante este modus operandi la organización consiguió blanquear más de 1.135.000 euros, de los que 769.000 fueron con la compra y remodelación de un camping, y más de 366.000 euros mediante la adquisición de una ganadería equina, una caprina y una explotación láctea. En concreto, mediante la compra de 728 cabras, 67 vacas, 12 caballos, 41 yeguas, 7 burros, 25 potros y cinco ponis.

Tras siete meses de investigación, en octubre del pasado año comenzó la fase de explotación de esta operación, con la intervención en la autovía A-1 a su paso por Aranda del Duero (Burgos) de un camión que transportaba 192 kilogramos de hachís y 260 kilogramos de marihuana. Asimismo, se hicieron cinco registros simultáneos en Órgiva, Salobreña y Dúrcal, sorprendiendo en este último a tres franceses que, con 54.570 euros, trataban de comprar 50,74 kilos de marihuana al cabecilla de la organización.

Finalmente, se efectuaron un total de 15 detenciones con las que la ha concluido esta macrooperación contra el narcotráfico.