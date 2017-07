Caja Rural sitúa en un plano interno de discrepancias de gestión el cese del director

El cambio en la dirección general de Caja Rural de Granada responde a una cuestión interna y estrictamente "profesional". Así lo aseguraron ayer fuentes de la entidad, que apuntaron que la decisión, adoptada el pasado martes, fue aprobada por unanimidad por los doce miembros del Consejo Rector. El origen del problema, indican, es que el órgano de gobierno "no compartía" la forma en la que el ya ex director, Dimas Rodríguez, ha gestionado la caja en los últimos tiempos. De ahí que se haya apostado por un viraje en la dirección general a la hora de afrontar los nuevos retos que imponen tanto la evolución de la entidad como la del propio sector financiero, al considerar que Rodríguez no era la persona adecuada. Haciendo un símil político, se trataría de "un cambio de gobierno" aplicado en este caso a una empresa privada.

El Consejo Rector ha considerado que Jerónimo Luque -el nuevo director, que ha desempeñado toda su carrera profesional en Caja Rural- sí es el indicado para asumir esta nueva etapa y esos nuevos desafíos. En cualquier caso, fuentes de la entidad indicaron a Granada Hoy que la incidencia de la reestructuración de las cooperativas de crédito, impuesta por el Real Decreto de medidas urgentes en materia financiera, es "una cuestión menor", subrayando que este reciente cambio -el decreto fue aprobado el 23 de junio- no ha motivado la decisión del Consejo Rector de sustituir al que ha sido director general de Caja Rural durante casi una década.

La caja considera que Jerónimo Luque cumple con el perfil para asumir los nuevos retos del sector

De hecho, ante la posibilidad de que la entidad granadina pudiera formar parte de alguna operación de unión con algún otro operador financiero a través de un Mecanismo Institucional de Protección (MIP), las mismas fuentes se mostraron tajantes: "No se plantea ningún tipo de fusión con ninguna entidad". Caja Rural de Granada ya forma parte de la Asociación Española de Cajas Rurales junto a otras 29 cooperativas de crédito del conjunto nacional, que representan la práctica totalidad de las cajas rurales operantes en España.

Por el momento Caja Rural no ha desvelado los planes estratégicos que afrontará el nuevo director de la entidad, pero fuentes oficiales adelantaron ayer que tampoco hay sobre la mesa un plan de ajuste de la red territorial. "Hoy por hoy no hay sobre la mesa ninguna reestructuración de oficinas".