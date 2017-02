La Cámara abre una ventana laboral para 600 jóvenes desempleados

No estudian y no trabajan, pero quieren cambiar su situación. Este es el perfil de los jóvenes participantes en el Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) de la Cámara de Comercio de Granada, que ha puesto en marcha una nueva edición que abrirá una ventana laboral a otros 600 desempleados menores de 30 años que no reciben formación. La reedición del plan de inserción llega tras el éxito de su primera convocatoria, de la que se beneficiaron 595 jóvenes y que permitió encontrar una oportunidad a un centenar de participantes.

"Se trata de jóvenes que cuando llegan a la Cámara de Comercio se encuentran prácticamente al margen de la esfera laboral y que, con sesiones de orientación y formación, logramos que mejoren sus capacidades y habilidades para la búsqueda de empleo y que puedan finalizar con éxito su inserción laboral", explicó el presidente de la Cámara de Comercio, Gerardo Cuerva.

Reducir el paro juvenil es un paso esencial para mejorar la competitividad de Granada, así que Cuerva apuntó que tanto el PICE como otros programas formativos "son prioritarios" para la Cámara de Comercio. "Podemos poner en marcha los proyectos de desarrollo provincial que queramos o culminar las infraestructuras de comunicación que tanto necesitamos, pero si no acercamos rápidamente a los jóvenes a las empresas, ya sea como emprendedores o como trabajadores, no vamos a lograr un futuro económico sólido para nuestra provincia".

El PICE se incluye dentro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y está dotado para toda la provincia con 3,4 millones de euros en el periodo 2015-2018 cofinanciados con el Fondo Social Europeo.