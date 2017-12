Cámaras de tráfico: 129 ojos para controlar lo que pasa en la ciudad

Existen en Granada un conjunto de ojos que todo lo ven pero nada recuerdan. Se trata de las 129 cámaras que hay repartidas por toda la ciudad. Hasta ahora eran utilizadas para la vigilancia del tráfico desde el centro de gestión de movilidad del Ayuntamiento. Según indica la propia página web: "Se utilizan exclusivamente para el control del tráfico, no registrándose ninguna grabación de las mismas". Así y por motivos de seguridad "no se muestran vídeos visualizándose en esta web únicamente distintas capturas que se generan cíclicamente y se muestran con un retardo de tiempo suficiente y aleatorio". Un sistema que ahora el Ayuntamiento de Granada desea cambiar.

Según explicó ayer el jefe de la Policía Local de Granada, José Antonio Moreno, durante la presentación del Plan Reno dedicado a la seguridad durante las fiestas navideñas el área de Protección Ciudadana ha solicitado a la Comisión de Videovigilancia la posibilidad de que estas cámaras graben todo lo que acontece. Se trata sin duda de una medida muy útil en caso de que Granada sufra algún tipo de incidente grave. Por supuesto el visionado de imágenes no se realizará salvo que ocurra algún problema. Hay que garantizar la privacidad de las personas que circulan por la calle. Eso sí, en caso de conflicto se podrá recuperar la grabación de cara a facilitar en la investigación.

6Cámaras. Se van a instalar en cinco BIC del Albaicín para evitar los daños al patrimonio.

En total la capital cuenta en estos momentos con 129 cámaras. Un conjunto de ojos repartidos por todas las zonas. No obstante, habrá que esperar a que dicha Comisión de Videovigilancia se pronuncie. Mientras tanto la capital continua a la espera de la instalación de seis cámaras en cinco bienes de interés cultural del Albaicín: Puerta Elvira, Dar al Horra, Aljibe del Zenete, Puerta Monaita y Arco de las Pesas. Precisamente en este último punto estuvo ayer el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, quien avanzó que finalmente la instalación se retrasará a enero de 2018. No es la primera vez que ocurre. El proyecto anunciado en 2016 no llega a materializarse aunque ahora mismo está adjudicado y ya han comenzado las obras y actuaciones para ponerlo en marcha. La portavoz del PP, Rocío Díaz, reprochó ayer la tardanza del PSOE para poner en marcha el proyecto que su grupo municipal habían dejado listo.

Además de la instalación de cámaras, el Ayuntamiento de Granada realiza multitud de planes para prevenir los posibles problemas de seguridad que puedan ocurrir. Ayer mismo, precisamente, acogió una Junta Extraordinaria de Seguridad centrada en la Navidad, un periodo complejo en materia de seguridad. Se dan multitud de situaciones que pueden generar problemas, como los atascos en los accesos o el casco histórico, exceso de aforo en discotecas y pubs, o aglomeraciones ante grandes eventos como la fiesta de Nochevieja en la Plaza del Carmen.

La concejal de Protección Ciudadana, Raquel Ruz, y el Jefe de la Policía Local, José Antonio Moreno, fueron los encargados ayer de dar los detalles de este plan que se activa cada año con motivo de las fiestas. Se prevé la participación de 4.900 efectivos. Además está previsto un servicio extraordinario formado por 200 efectivos extra durante los días festivos.

Una de las medidas novedosas el plan es la intensificación del número de agentes en el barrio del Albaicín. La Policía Local da así cumplimiento a las demandas de los vecinos que, durante un tiempo, han sentido cierta inseguridad ante varios robos ocurridos.

A nivel global el Plan Reno consta de varias "patas". Por un lado se va a reforzar la presencia policial para evitar el caos de tráfico en accesos como Arabial o Recogidas. Esto provocará cortes de trafico puntuales para garantizar el paso del transporte público en algunos puntos. También se va a intensificar la vigilancia de establecimientos como discotecas y pubs para garantizar que se cumple el aforo. En este sentido, José Antonio Moreno explicó que dentro de este control el pasado viernes se actuó en el Pub Ganivet ante la afluencia masiva de personas. Aunque una vez que se actúa en un establecimiento se desaloja. El pub puede seguir después con su actividad. Eso sí, saltarse la normativa no sale barato. Según indicó Moreno las mulas pueden ser de entre 30.000 y 600.000 euros dependiendo de la gravedad pues "se está poniendo en riesgo la vida de las personas".

Además, para evitar que las personas cojan el coche tras haber consumido alcohol poniendo su vida en peligro y las de los demás se van a intensificar los controles de alcoholemia. Durante festividades especiales como el día de la Toma, -siempre polémico- o Nochevieja, cuando se prevé una gran afluencia de personas también se reforzará el dispositivo. El día de la Cabalgata se seguirán las recomendaciones de la Federación Andaluza de Municipios.

Dado que Granada continua en alerta 4 se mantendrán las medidas sugeridas por el Plan Específico del Ministerio de Interior. Así continuarán los vehículos policiales en calles peatonales como Mesones o los maceteros y pilonas en otras calles para evitar atropellos masivos. Este dispositivo estará complementado con la campaña especial de la Policía Nacional titulada Comercio Seguro que se prolongará hasta el 8 de enero. Más de 200 agentes velarán por la seguridad durante la Navidad gracias a este dispositivo especialmente centrado en las calles más comerciales de la ciudad en horario de máxima afluencia.