Cambiar el Estatuto, la única vía para "zanjar" el debate sobre la dispersión del TSJA

La amenaza no ha desaparecido. La posibilidad de que las nuevas secciones penales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acaben siendo desplazadas a Málaga y Sevilla no ha sido descartada del todo, por mucho que la postura del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, haya servido para tranquilizar los ánimos. La plataforma Juntos por Granada advirtió ayer de que el debate sobre la integridad del TSJA solo está "en un impás", y que no hay motivos todavía para sentirse triunfalistas. "Entendemos que se ha producido un aplazamiento, pero no se ha zanjado el problema", aseguró Luis Chacón, uno de los miembros de la plataforma, que recordó que la "declaración de buenas intenciones" de Lesmes, que se encuentra en una situación muy débil dentro del Poder Judicial, "no da tranquilidad de cara al futuro". Menos aún teniendo en cuenta que lo que Lesmes le comunicó a la delegación que se trasladó el pasado miércoles a Madrid no se ha plasmado en ningún documento oficial. El asunto, por tanto, está todavía pendiente de cerrarse y de tiene que ser debatido en el seno del Consejo General del Poder Judicial, por lo que la situación no es tan alentadora como podía parecer en un primer momento.

Así que la plataforma, que prometió que seguirá vigilante mientras no haya un pronunciamiento claro, firme y definitivo sobre la creación de las nuevas secciones y su ubicación en Granada, instó a la Junta de Andalucía a dar el único paso que puede asegurar que el TSJA no se 'despiece' ni ahora ni nunca: la modificación del Estatuto de Autonomía. Según explicaron ayer tanto Luis Chacón como César Girón, portavoz del colectivo, la reforma del Estatuto en el año 2007 consolidó la posibilidad del desplazamiento de secciones, incluyendo en el artículo 4.2 una apostilla que podría ser "el germen del problema". Según el texto reformado, la sede del Tribunal Superior de Justicia es la ciudad de Granada, "sin perjuicio de que algunas salas puedan ubicarse en otras ciudades de la Comunidad Autónoma".

Desde Juntos por Granada tienen claro que solo modificando este articulado tras un "estudio riguroso" se zanjará de forma definitiva el debate sobre la integridad del TSJA. "Hay que ir al origen de la cuestión. Mientras este artículo no tenga otra transcripción dejará la puerta abierta a la desaparición de la capitalidad judicial de Granada", indicó César Girón. En el mismo sentido, Luis Chacón instó al Parlamento Andaluz, que ya aprobó una declaración institucional de apoyo a la creación de las secciones penales en Granada, que dé un paso más y tome "las acciones que sean necesarias para zanjar de forma definitiva" cualquier posibilidad de debilitar la posición de la ciudad como sede del poder judicial. "No queremos una capitalidad vacía de contenido. Seguiremos trabajando para que no haya ni una rendija para que se vuelva a plantear este problema".

A la vista de la reforma del Gobierno andaluz, que ha sacado a Emilio de Llera de la Consejería de Justicia, Juntos por Granada anunció su intención de reunirse con la nueva titular del departamento, Rosa Aguilar, para garantizar la continuidad del apoyo a la causa que ya bridó su predecesor. "Queremos insistirle en que hay que hacer todo lo posible para impugnar o atacar, en el caso de que sea necesario, cualquier acto que pueda ir contra la capitalidad judicial", explicó Girón, que apuntó que la plataforma busca un "posicionamiento claro" de la nueva consejera.