Candel remite a Salud un decálogo de exigencias para acelerar la 'desfusión'

La Asociación Justicia por la Sanidad, que preside el médico Jesús Candel, sigue presionando a Salud para que acelere la 'desfusión' de hospitales. De hecho, ofrece un plazo para que esté concluida antes de comenzar con nuevas protestas: el 1 de octubre. Mientras, Salud sigue trabajando en ejecutar la 'desfusión' y ha cumplido ya con los puntos firmados del acuerdo. Están las dos áreas hospitalarias, los dos equipos directivos, se están realizando ya traslados, se ha cerrado la movilidad del personal y las obras en Trauma y el Campus para efectuar los últimos traslados de servicios comenzarán en unas semanas. Según Salud, se ha acelerado al máximo los plazos legales para realizar todos los cambios, adjudicaciones y obras, por lo que fija marzo de 2018 para que esté todo terminado aunque para final de año promete ya impacto en la ciudadanía.

Pero el médico granadino que comenzó las protestas sanitarias considera que estos plazos no cumplen con las promesas previas realizadas y los tiempos marcados en marzo por el Parlamento andaluz (que fijaba la 'desfusión' para junio) y la orden que volvía a separar las áreas hospitalarias, que daba seis meses. Según la asociación, el 1 de octubre cumplen de sobra todos los plazos, por lo que anuncian nuevas movilizaciones si no se cumple con la 'desfusión' y un nuevo decálogo de exigencias que ayer registró Candel ante la Delegación.

En su documento pide a la Junta asuntos ya tratados y otros nuevos. Así, exige la "delimitación clara y precisa de las dos áreas de salud"; ajustar la ratio profesional/paciente y la de cama/paciente "a la media nacional, con la consiguiente restitución de las plantillas perdidas en el proceso de fusión"; el "cese de los jefes de Servicios y UGC implicados en la fusión"; el "nombramiento de los nuevos equipos directivos de los dos hospitales" y la "destitución y nueva elección de las Juntas Facultativas y de Enfermería". Además, reclama la "publicación actualizada (2017) de las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas"; la "publicación de recursos, efectivos y equipamientos de ambos hospitales con el fin de comprobar la simetría"; la "fecha de cierre del Hospital Clínico San Cecilio y funcionalidad que se va a dar a dicho recinto"; el "detalle de la adjudicación de los aceleradores lineales de radioterapia e instalación urgente e inmediata de uno en el Hospital del Campus" y "priorizar con consideración de urgencia la adecuación de un espacio digno, funcional y adecuado para los pacientes oncológicos del hospital de día".

Candel registró el escrito en la Delegación de Salud como presidente de la asociación, que según dijo cuenta con unos 5.000 miembros, y aseguró que si la Junta no responde antes del 1 de octubre volverá a convocar una manifestación el domingo 15, coincidiendo con el aniversario de las primeras protestas contra la fusión. "Parece que alguna gente está acostumbrada a que las cosas se dilaten y no vamos a permitir que las promesas no se cumplan", dijo Candel, que aseguró también que si no prospera la denuncia por supuestos delitos continuados de malversación, cohecho, falsedad y prevaricación supuestamente cometidos en los conciertos con hospitales privados que presentó en Fiscalía, que incoó diligencias, recurrirá a otras vías judiciales.

Tras el registro del escrito, la Delegación de Salud informó de que va a estudiar el escrito, según confirmó el propio delegado territorial de Salud, Higinio Almagro, quien resaltó que "cada uno de los pasos" que se han ido dando en este proceso de reorganización sanitaria han sido "resultado y fruto del diálogo y la planificación". En este sentido, la Junta contestará el escrito "porque es lo que hacemos siempre con cualquier escrito que nos presenta cualquier persona o colectivo". Almagro resaltó que "el Gobierno de Andalucía tiene un compromiso irrenunciable con el cumplimiento de todo lo acordado con las plataformas" para revertir el proceso de fusión hospitalaria, en el que, según resaltó, "se están cumpliendo los plazos". "Estamos trabajando sin descanso y agilizando todo lo posible los pasos para que Granada cuente con esos dos hospitales completos y urgencias finalistas, que es lo que ha demandado el conjunto de la ciudadanía", agregó Almagro. "Nuestro objetivo es el mismo que nos ha pedido la población, que es ofrecer la mejor asistencia sanitaria a los granadinos", concluyó.