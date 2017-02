Candel anuncia una ofensiva judicial y pide más gestos a Salud

El médico Jesús Candel, organizador de las protestas ciudadanas contra el modelo organizativo del SAS, y el ya exviceconsejero de Salud, Martín Blanco, se verán finalmente ante un juez. Ayer terminó sin avenencia el acto de conciliación al que estaban llamadas las partes como paso previo a formalizar la querella que Martín Blanco ha puesto contra Candel por el contenido de un vídeo en el que le acusaba a él y a una profesora de la EASP, también querrellante, de haber estado imputados por un delito contra el patrimonio de la Junta de Andalucía.

Ayer Candel, que acudió al

Juzgado de Paz de Albolote para el acto de conciliación, se ratificó en su vídeo y dijo que sólo leía una carta remitida anónima. Un documento del que le habrían pedido las fuentes, que se negó a desvelar. Sobre el asunto, dijo que es una "demanda improcedente".

Ante esta falta de acuerdo, la querella seguirá sus pasos por injurias y calumnias graves y la próxima cita será ante el juez. Los querellantes no acudieron al acto de conciliación, en el que fueron representados por sus abogados.

La comparecencia de Candel en el juzgado fue, como se esperaban, multitudinaria. Ya se había difundido por redes sociales que se acudiría a mostrarse su respaldo. Y con la derogación de la orden de fusión, el logro había también que agradecerlo.

Varios cientos de personas se agolparon a las puertas del juzgado de paz coreando durante todo el tiempo -apenas duró unos minutos su estancia ante el juez de paz- los lemas repetidos en las manifestaciones de "dos hospitales completos" y "todos somos Jesús Candel".

En declaraciones a los periodistas, el médico no bajó el tono de sus exigencias y sus críticas a Salud y puso nuevas condiciones.

"Tiraremos para adelante y presentaremos la asociación este viernes para poner las querellas oportunas y ver el porqué de la fusión", dijo. "Nos parece sin sentido que tras este tiempo ningún fiscal haya actuado de oficio para pedir esas irregularidades. La mayor corrupción es el enchufismo, el dedismo, y además en el vídeo tampoco lo desmienten. Intentaremos usar los medios legales oportunos para intervenir nosotros con la asociación", aseguró ayer Candel, que anunció que seguirá "sacando" información. "Ellos tenían que dar el primer paso y nosotros daremos el segundo". Sobre más demandas o querellas por sus vídeos, dijo que ha recibido un mensaje de un despacho de abogados por un vídeo sobre la plataforma de compras diciendo que lo retire o tomarán medidas las personas nombradas. "Yo no lo voy a retirar el vídeo, que tomen las medidas", retó.

Sobre los pasos a dar ahora, Candel dijo: "Estamos entusiasmados porque ese paso lo veíamos imposible. Granada puede tener ya, nada impide tener dos hospitales generales, dos completos, pero vamos a seguir pidiendo dimisiones de los que han ideado". "Fusión para mí es recortes, corrupción y cosas que tendrán que demostrar en los tribunales", argumentó. Así, dijo que seguirá usando las redes sociales y convocando protestas.

"La Junta se ha obcecado conmigo. La gente no está conforme con las decisiones. Si tiene consecuencias políticas para un partido, lo siento, pero vamos a intentar demostrar qué hay detrás de todo esto", sentenció.

Y pidió a la Junta un nuevo paso. "Si realmente ya hay derogación les pido que firmen el documento de plataformas y sindicatos que nos costó mucho esfuerzo con varios puntos. Si eso no lo firman es que esconden algo. Exijo la firma de eso. Yo seguiré luchando con la ciudad en mis redes sociales. Yo no voy a parar, me dirán los granadinos si paro. Seguiré hasta tener dos hospitales completos".