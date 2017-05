Candel no recula y asegura que está en su derecho de criticar a los políticos

Cualquier movimiento que siga realizando el médico Jesús Candel cuenta con gran número de seguidores siete meses después de iniciarse las protestas que ha liderado contra la fusión. Sus convocatorias siguen siendo multitudinarias y las que no hace él, pero están relacionadas con su persona, también rozan el lleno. Ayer se volvió a ver en el acceso a los juzgados de la Caleta, donde el médico tuvo que acudir a declarar por la querella del exviceconsejero de Salud Martín Blanco por injurias. La imagen: cientos de personas esperando en las puertas la declaración de Candel bajo las consignas habituales de "Todos somos Jesús Candel", "Jesús, amigo, el pueblo está contigo", a las que se sumaron también "Aquilino, dimisión" y "Susana dimisión".

La cita de Candel en los juzgados era para comparecer ante la juez de Instrucción 3 por injurias al exviceconsejero de Salud, Martín Blanco, en uno de sus vídeos en redes sociales. Afirmaciones que motivaron la denuncia de Blanco y una trabajadora de la EASP -a los que acusó de haber estado imputados por un delito contra el patrimonio de la Junta- y por la que ya se celebró un acto de conciliación sin avenencia en el juzgado de Paz de Albolote. El juzgado de Instrucción 6 ha archivado la querella que presentó por el mismo vídeo María José Sánchez, de la EASP, decisión que ha sido recurrida. Pero la de Martín sigue adelante y Candel declaró ayer ante la juez.

En su declaración, según dijo a la salida de los juzgados, Candel reconoce que divulgó el vídeo, un hecho importante para la acusación, y que cuestionó a Blanco como cargo público pero "en ningún momento" a nivel personal. El médico se defendió diciendo que leyó una carta anónima del comité de empresa de la EASP donde se mencionaban "las contrataciones a dedo" y "las irregularidades que venimos denunciando en la gestión de este señor desde hace mucho tiempo". "No se han visto bien el vídeo", dijo Candel, que al no dar nombres dice que podían ser tres personas pero que Blanco se sintió "aludido", tras lo que aseguró que no retirará el mismo de las redes "a no ser que un juez" se lo ordene, ya que sólo dijo que iba a mostrar "en una foto la carta" y "no otra serie de documentaciones".

Candel fue a más y aseguró que el momento de "los tribunales de honor ya se acabó", opinando que "la honorabilidad se defiende siendo valiente y explicando al pueblo y a la ciudadanía por qué se hacen esas irregularidades", insistió. Además, dijo que le parece "absurdo y lamentable" luchar por la honorabilidad frente a la posibilidad de argumentar "por qué recortan y hacen corruptelas". De todas formas aseguró que verlo en los juzgados va a ser "un habitual".

Y siguió cargando contra los políticos. "De los políticos tengo todo el derecho del mundo a decirles un 'sinvergüenza' como político, como administrativo", pues "para eso ostentan un cargo público", aseguró.

Por parte de la acusación, el abogado Antonio Illama, que representa a Martín Blanco, destacó de la declaración el hecho de que Candel haya reconocido el vídeo y sus manifestaciones, por lo que no hay que hacer nada más para acreditarlas, y el hecho de que haya admitido que no realizó ninguna gestión para comprobar la veracidad de sus manifestaciones. Illana destacó que el médico haya reconocido que los vídeos siguen en la red -se pedirá de hecho la retirada cautelar- y apuntó que la juez instructora determinará en breve si los hechos representan un ilícito penal para abrir o no juicio oral contra Candel.

Pero esta no es la única citación de estos días a miembros del movimiento contra la fusión. En la comandancia de la Guardia Civil comparecieron ayer Socorro Ricoy y Juan Félix por una denuncia del exgerente del Clínico Diego Becerra. Hace dos días también compareció en los juzgados de la Caleta Manuel Orihuela tras otra denuncia por un vídeo sobre la plataforma de compras.