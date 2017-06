Candel denuncia en la Fiscalía las listas de espera y los conciertos con las privadas

La Asociación Justicia por la Sanidad, que preside el médico Jesús Candel, presentó ayer ante la Fiscalía Provincial de Granada su primera denuncia, con la que pide al órgano judicial que investigue la gestión de las listas de espera y los conciertos del SAS con clínicas privadas entre 2008 y 2011, actos que, según consideran, podrían ser constitutivos de delitos de "malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación y falsedad en documentos públicos".

Los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía se circunscriben al Hospital Virgen de las Nieves, en concreto al Hospital de Traumatología. El año de inicio de los hechos denunciados es 2008, justo después de la denuncia por 'maquillaje' de las listas de espera en este centro, caso que terminó archivado. Según la asociación, como consecuencia de aquella denuncia "se dejan de practicar algunas de las manipulaciones denunciadas, entre otras se dejan de hacer suspensiones temporales -paradas de reloj- a aquellos pacientes próximos a cumplir los plazos a que obliga el Decreto 209/2001 y que no es posible intervenir dentro de esos plazos". Por ello, aseguran, "crece el número de pacientes programables con plazos superados".

Para evitar este hecho, recoge el escrito, la opción elegida fue la realización de conciertos con clínicas privadas para intervenir allí a los pacientes que, previa aceptación, estaban a punto de superar el decreto de garantía y que, por tanto, desaparecerían así de la lista de espera pública. A final de 2008 se firman convenios con San Rafael, La Inmaculada y La Salud, acuerdos que califican los denunciantes "de dudosa legalidad" ya que aseguran que había facultativos entre su personal que ejercían en la privada y la pública en la misma especialidad fruto del convenio; pacientes derivados que habían sobrepasado los plazos y otros que, sido derivados dentro de plazo, fueron intervenidos fuera de él.

El escrito presentado a la Fiscalía explica como "hecho más relevante" el concierto con San Rafael, "que carecía de quirófanos hasta marzo de 2011". Según los registros del hospital que aportan -junto a registros del Virgen de las Nieves, partes de quirófano de San Rafael, albaranes de la empresa de prótesis, entre otros-, de octubre de 2008 a junio de 2011 "fueron dados de baja de la lista de espera de Traumatología por intervención en centros privados concertados 1.788 pacientes, de los cuales 1.412 fueron derivados al Hospital San Rafael. El coste que ha supuesto tal derivación al Hospital Virgen de las Nieves ha sido de más de tres millones de euros", recoge el escrito presentado ayer a la Fiscalía.

Según mantienen, San Rafael no disponía de quirófanos en aquellos años, por lo que "tanto las intervenciones como los ingresos de los pacientes, no obstante de la derivación, se hacían en el Hospital de San Juan de Dios, centro dependiente del Virgen de las Nieves". Este hecho lleva, según Candel, a que el SAS pagaba a San Rafael para realizar operaciones "cuando éste no tenía los medios para ello". "El negocio beneficiaba enormemente a la entidad privada en perjuicio del patrimonio de los ciudadanos", recoge el escrito. "El Hospital remitía pacientes a una clínica privada, por los cuales ésta era retribuida, quienes sin embargo terminaban siendo atendidos en un centro del propio hospital cedente con sus instalaciones, material, equipos y personal, excepto el facultativo".

En el escrito se refieren a 14 miembros de la comisión de dirección del Virgen de las Nieves y Trauma como intervinientes en la forma o desarrollo de los conciertos en el periodo estudiado. La asociación incide en que los conciertos se han prolongado "hasta la actualidad" pero reconoce que no dispone, después de 2011, de información al respecto, por lo que pide investigar a la Fiscalía, que tendrá que incoar diligencias previas de investigación para ver si hay ilícitos penales en lo aportado y formula denuncia o querella o lo archiva. Dicen que no habría prescrito y que por eso ha sido lo primero en presentar.

Las denuncias de las listas de espera no son algo nuevo, pero no ha prosperado ninguna. En 2008 ya se archivó una y el verano pasado la Fiscalía archivó otra denuncia.