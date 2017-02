Candel mantiene la presión pese al acuerdo y no descarta más protestas

El médico Jesús Candel mantiene la presión. A pesar de la firma hace una semana del acuerdo entre las plataformas y Salud para volver a dos hospitales completos, advierte de que estará vigilante y ante incumplimientos o retrasos no le costará volver a convocar nuevas manifestaciones. Un anuncio que se produjo ayer coincidiendo con el debate parlamentario sobre sanidad para analizar la situación tras la mayor crisis sanitaria vivida por la Junta y que se inició en Granada.

Candel lo anunció ayer en uno de sus vídeos en redes sociales, donde también aprovechó para presentar su asociación Justicia por la Sanidad, el acceso a la misma y las posibilidades de inscripción.

Jesús Candel: "Si no se toman medidas Granada se manifestará, que nos encanta"

Sobre los trabajos para volver a dos hospitales completos en cumplimiento del acuerdo firmado por Salud y por las plataformas, cuya hoja de ruta ya está definida y se cerrará este viernes cuando se fije la metodología y los portavoces y mediadores en este proceso, Candel fue claro. Si no hay la respuesta que esperan de la Junta o hay alguna desviación del compromiso, se convocarán nuevas protestas. "Lo estoy intuyendo", dijo, pidiendo directamente a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que "tome medidas". En concreto se refirió a la derogación de la orden de fusión para que sea urgente y cuanto antes. "Esta pesadilla no se ha acabado", aseguró. También criticó duramente que sigan existiendo cargos intermedios o jefes del anterior equipo, es decir, que trabajaron por la fusión. "Que sigan los mismos no tiene nombre", y advirtió de que si no se cambia "Granada se manifestarán, que nos encanta", dijo en el vídeo.

Tanto la derogación urgente de la orden de fusión -haciendo público el borrador con el cronograma previsto para su publicación- como el cese de todo el equipo directivo anterior del Complejo, así como la comunicación de las propuestas de elección de nuevos cargos para los dos hospitales o un equipo común de "transición" fueron dos de las seis medidas planteadas a la gerente de los hospitales por las plataformas en una reunión el martes como medidas preliminares para el desarrollo progresivo de la hoja de ruta para la reversión de la fusión hospitalaria en Granada.

Desde Salud se mantiene el compromiso firmado y se asegura que se cumplirá del primero al últimos los seis puntos acordados con las dos plataformas el 7 de febrero.