El Capdea cancela por falta de fondos su estudio de opinión pública

El Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía (Cadpea), dependiente de la UGR, ha cancelado por "falta de fondos" el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (Egopa) de verano.

El motivo que se esgrime para no realizar este sondeo electoral es que el Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía (Cadpe), que no depende directamente de la UGR para su mantenimiento económico, no ha "encontrado la financiación necesaria" para llevarlo a cabo.

El año pasado ya fue el primero en el que la institución renunció a presentar su encuesta de verano, primero aplazándola a septiembre y después cancelándolo para hacer ya el llamado Egopa de Invierno.

La directora del Cadpea, Carmen Ortega, lo justificó en la ausencia de Gobierno, dado que si cambiaba la coyuntura política, también lo hacían las preguntas del sondeo y podía darse la circunstancia de que los cuestionarios a los ciudadanos "ya no valieran para nada".

El Cadpea fue creado en 1999, tras un convenio entre la UGR y la Diputación de Granada. No fue hasta 2002 cuando un nuevo acuerdo, entre la UGR y CajaGranada, permitió extender su ámbito de actuación al conjunto andaluz, lo que dio lugar al Egopa.