Cargos del PP visitarán los hospitales para conocer la "sustitución real" de las plantillas

La portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía, Carmen Crespo, ha anunciado que durante el mes de agosto parlamentarios y cargos del PP van a "visitar 'in situ' centros de salud y hospitales para que los propios profesionales nos digan la realidad de lo que está ocurriendo con el Plan Verano", porque "no se están cumpliendo las sustituciones".

Una ronda de visitas que la portavoz popular ha anunciado que comenzará el próximo jueves 27 de julio en el Hospital de Antequera (Málaga). Además, los cargos populares también podrán visitar el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, el Hospital Infanta Margarita de Cabra (Córdoba) y el de Alta Resolución de El Toyo de Almería el viernes 28 de julio, el centro de salud Expansión Norte de Jaén el lunes 31 de julio, el centro de salud de Isla Cristina (Huelva) el miércoles 2 de agosto, el Hospital de Motril (Granada) el jueves 3 de agosto y el centro de salud de Carmona (Sevilla) el viernes 4 de agosto.

Según Crespo, "son las primeras visitas concedidas de todas las que hemos pedido en el Parlamento, así que durante el mes de agosto haremos muchas más para conocer 'in situ' de manos de los profesionales cuál es la realidad". En este sentido, Crespo afirmó que "no tiene ningún sentido el Plan de Verano anunciado por la consejera, porque no se corresponde con la realidad".

"El Plan Verano ha pasado de ser una oportunidad para reducir esas listas de espera y dar una atención adecuada a ser un problema por los contratos precarios que está provocando una fuga de profesionales a otras comunidades porque la Junta ha recurrido tarde a las bolsas de trabajo", dijo Crespo, que exigió a Susana Díaz "que tome cartas en el asunto" y a la consejera de Salud "que rehaga este Plan de Verano".