Carreteras y colegios cerrados por la ola de frío siberiano

La provincia tiene estos días un gran protagonista, una estrella que acapara portadas y monopoliza los temas de conversación en bares, ascensores y a la salida de los colegios. El frío siberiano se ha colado por todos los rincones de la provincia y, aunque con preaviso, ha cogido a los granadinos con escasa ropa de abrigo.

No han sido pocos los estragos que se han vivido en territorio granadino en la pasada jornada. Carreteras cortadas, colegios cerrados y un espeso manto níveo posándose sobre coches, tejados y terrados alpujarreños han dejado una preciosa estampa de puro invierno en muchas localidades de la provincia.

Tanto la carretera de la Sierra como la del Puerto de la Ragua se mantuvieron cerradas 1.500 estudiantes no pudieron asistir ayer a clase a causa de la nieve y las carreteras

Las temperaturas agarraron ayer el mercurio y lo hicieron marcar números negativos. Según los datos de los distintos observatorios y estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología, el termómetro de la capital marcó ayer hasta -5,9 grados, y el de Baza (el segundo punto más frío de Andalucía) hasta -7,4.

Pero el día de hoy no dará tregua a los gorros y bufandas. Aquí la cota de nieve se establece en 800 metros, y subirá a lo largo del día hasta los 1.000. A partir de las 18:00 horas, habrá aviso amarillo en Guadix y Baza por acumulación de nieve.

Para alegría de unos, los más pequeños que no pudieron asistir al colegio, fueron varias las carreteras que durante el día de ayer permanecieron cerradas.

Ayer no se podía circular por la A-395, del kilómetro 32 al 38,5 en Sierra Nevada, la DGT la consideró "intransitable" en ambos sentidos. En esta vía, estuvo prohibido el paso a camiones y autobuses a partir del kilómetro 37 y hasta el 32, y los turismos debían circular con cadenas entre dichos kilómetros. Por otro lado, en el Puerto de la Ragua, el tráfico se encontraba interrumpido en la A-337, del kilómetro 19 al 25.

En cuanto a incidencias a causa de las condiciones meteorológicas adversas, en la provincia de Granada se registraron en la A-4050 a su paso por Albuñuelas, la A-4132 en Pampaneira, la A-4129 en Capileira, la A-403 en Montillana y la A-92N en Baza.

Ya se sabe que bajo estas circunstancias, lo mejor es quedarse en casa y no exponerse a las inclemencias de esta oleada siberiana, por lo que desde Emergencias Andalucía recomiendan evitar los desplazamientos siempre que sea posible y en caso de tener que circular, informarse antes del estado en el que se encuentran las carreteras.

Pero este frío que deja rojas las orejas, hizo ayer feliz a muchos, en concreto a 1.5000 estudiantes que no pudieron asistir a clase.

El temporal provocó ayer el cierre de tres centros educativos e imposibilitó el transporte de estudiantes en otros siete en la provincia. Según informó la Junta, tres centros no pudieron abrir sus puertas ayer: el público rural Monte Chullo de Huéneja, el Sened de Jérez del Marquesado y el Instituto El Marquesado del Zenete de Alquife, cuyo cierre completo afectó a 337 alumnos. La situación de las vías hizo imposible demás el transporte de 1.163 escolares en institutos de Pitres, Ugíjar, Baza, Guadix y Huéscar, Puebla de don Fadrique y la Calahorra.

Para paliar los efectos de esta situación, sobre todo en lo referente al transporte, la Junta desplegó una plantilla de 558 operarios, 40 quitanieves, 3 motoniveladoras y 6 retropalas, además dispuso de 5.000 toneladas de sal para mitigar los efectos de la nieve y el hielo en el asfalto.

En cuanto a las provincias más afectadas, la Alpujarra amaneció ayer con el manto blanco de nieve cubriendo la mitad alta de la comarca. Municipios como Trevélez donde ven algo normal la nieve a estas alturas del invierno, y en otros donde no menos común que nieve mucho como en zonas altas el término municipal de Órgiva. Las redes sociales se llenaron de magníficas postales con bellos rincones repletos de nieve.

La pasada jornada, Huéscar pasó toda la mañana entre labores de limpieza en las calles y barrios del municipio, además, se tuvo que echar sal para evitar heladas en la medida de lo posible. Los bomberos, en colaboración con el Ayuntamiento y sus operarios hicieron intensas labores de limpieza, seguridad en vías y aceras en la mayor parte de zonas que lo requerían.

Durante la mañana y mientras la alerta por temporal estuvo activa, tanto la Policía Local como operarios municipales y bomberos estuvieron en contacto permanente para intervenir en caso de incidencia.

En el norte de la provincia, el día no fue muy distinto. El 19 de enero de 2017 pasará a la historia como otro de los días en los que la ciudad de Guadix y toda su comarca se cubrieron de un manto blanco. La ocasión no fue desperdiciada por muchos viandantes que, ataviados de todo tipo de abrigos, incluidos los gorros y los guantes, sacaron sus cámaras fotográficas y no dejaron pasar la oportunidad de recoger instantáneas únicas como las contempladas en la rotonda de las Américas con la Catedral de fondo, las siempre llamativas cuevas accitanas con su paisaje de arcilla troglodítico nevado. Ayer las temperaturas subieron un tanto con mínimas de -1 grados centígrados y para hoy, las mínimas serán de -3 grados y las máximas de 7 grados.