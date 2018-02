Caso Serrallo: el PP expulsará a sus concejales si se les abre juicio oral

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, se pronunció ayer con contundencia sobre los ediles granadinos investigados en el caso Serrallo. Después de que la juez que instruye la causa confirmara el procesamiento de los nueve concejales populares implicados en el caso -seis de los cuales continúan en el Ayuntamiento-, y, sobre todo, tras el auto de la Audiencia Provincial que rechazó la semana pasada el recurso presentado por los populares contra su imputación, a Moreno no le ha quedado más remedio que posicionarse.

Y de la respuesta más bien tibia que dio el pasado 13 de febrero, cuando aseguró que "únicamente" se había apuntado a un grupo de concejales y que había que dar tiempo para contar "con mucha más información" antes de tomar cualquier tipo de decisión, el presidente del PP-A pasó a confirmar que los ediles serán "expulsados automáticamente" del partido si finalmente se abre juicio oral.

Juan Marín preguntó ayer al PP por qué no le pide ya el acta a los ediles procesados

Moreno, en realidad, no hizo más que tirar de los estatutos del propio partido, una vez que la Audiencia dejó a los concejales populares a un paso del banquillo. El presidente del PP-A explicó que el procedimiento que se establece en los estatutos de la formación es que "una vez que se abre juicio oral se abre un expediente informativo que supone la suspensión automática de militancia". Moreno, en cualquier caso, aseguró que el partido no moverá ficha hasta que llegue ese momento. "Evidentemente, esto puede producirse en los próximos meses y en el momento en el que se produzca el partido actuará conforme a los estatutos".

El proceso judicial, en cualquier caso, está pendiente de un posible recurso del auto de procesamiento que se dio a conocer el pasado lunes 12 de febrero, aunque lo más probable es que, de formalizarse, la Audiencia siga el mismo criterio establecido en el auto donde ya se rechazó el primer recurso.

Puede que el PP-A haya sido más duro en estas últimas declaraciones sobre los ediles procesados por los indicios de "especulación urbanística" relacionados con la construcción de una discoteca en los terrenos del Serrallo destinados a un parque infantil, pero a juicio de Ciudadanos no es suficiente. El presidente y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, preguntó ayer a Moreno "por qué no le pide el acta" a los seis concejales imputados que continúan en el Ayuntamiento, asegurando que parte de la militancia del PP está cansada de "cómo aguanta" el partido la corrupción. "Hay gente que no se identifica con un partido que está en los tribunales por corrupción o con tantos casos encima de la mesa", indicó Marín.

Sobre el caso Serrallo y los concejales procesados también se habló ayer a primera hora en el Ayuntamiento. La Junta de portavoces no apoyó ayer la petición del grupo municipal de IU para celebrar un pleno extraordinario para reprobar al exalcalde José Torres Hurtado y a los nueve concejales que formaban parte de su equipo de Gobierno y que aprobaron el cambio de uso y horarios de las instalaciones del Serrallo.

El portavoz de IU en el Ayuntamiento, Francisco Puentedura, lamentó ayer que, "una vez más", PSOE, PP y Cs se pusieran de acuerdo y pactaran "no pronunciarse o no apoyar" la convocatoria del pleno de reprobación. "Ha quedado claro el acuerdo para no aclarar responsabilidades", indicó Puentedura, que calificó de "peregrinos y arbitrarios" los argumentos dados por unos y otros para no apoyar la convocatoria e hizo un llamamiento para que los concejales procesados dimitan de su cargo, ya que "manchan" al pleno del Ayuntamiento y a la propia ciudad.

Especialmente duro fue el portavoz de IU contra PP y Cs, ya que recordó que fueron estos dos grupos los que impulsaron un pleno de reprobación contra el actual alcalde, Francisco Cuenca, por estar en situación de "investigado", que no procesado. "Ha quedado claro que para PP y Cs las reprobaciones son un arma política", apuntó Puentedura, que también criticó al PSOE por su "pasividad" a la hora de permitir que se depuren responsabilidades políticas.

El portavoz del equipo de Gobierno, Baldomero Oliver, indicó que el PSOE "nunca ha sido favorable" a este tipo de plenos, porque se realizan "sin ninguna cobertura normativa". En cualquier caso, aseguró que no se oponen al posicionamiento del resto de grupos políticos, pero que ayer Cs no pudo pronunciarse por la ausencia de su portavoz, Manuel Olivares. "Queremos saber cuál es su posición", explicó Oliver, que señaló que la decisión debe ser "consensuada".

Fuentes de Ciudadanos aclararon a este respecto que Olivares tuvo que salir "precipitadamente" al abordarse este asunto como una "petición extraordinaria" al final de la reunión de la junta de portavoces, al tener su representante "una reunión con la Federación Municipal de Comercio que ya tenía cerrada con anterioridad".