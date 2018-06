El Centro de Cartuja programa dos nuevos cursos de formación

El Centro FPE de Cartuja ha programado dos nuevos cursos de formación: Camarero de bar-cafetería y fontanero. Así lo explicaron ayer fuentes de la Delegación de Economía de la Junta de Andalucía, que aseguraron que el centro no ha paralizado su actividad pese a las recientes denuncias de distintos colectivos y sindicatos. No obstante, la administración, que desmintió que el centro esté cerrado, reconoció que no se oferta toda la formación que estaba prevista inicialmente. El motivo es que, cuando se estaba diseñando la programación, se conoció una sentencia firme del TSJA que declaró que siete personas que ejercían como docentes pasaban de tener una relación laboral indefinida fija discontinua, "un carácter que se da cuando, con independencia de la continuidad de la actividad de la empresa, se produce una necesidad de trabajo de carácter intermitente o cíclico".

De esta forma, la administración autonómica aseguró que el centro prosigue con su actividad formativa pero no "con la programación que estaba prevista y que, por una sentencia judicial, le ha abocado a rebajar sus expectativas". " Desde la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio se ha hecho un esfuerzo para poner en marcha el mayor número de cursos FPE en Granada" aseguró de la misma forma la Junta de Andalucía que recordó que, el Centro de Cartuja, con los recursos disponibles, podría ofertar unos 30 de los 144 cursos que se quieren programar en toda Andalucía (con una inversión de 6 millones de euros y que van a beneficiar a 2.160 personas desempleadas).

Además, a lo largo del curso 2017/18, ya se han convocado en el Centro Cartuja doce acciones formativas conducentes a obtener certificados de profesionalidad y que ha supuesto la formación de 120 alumnos, aproximadamente. A fecha de hoy, continúan la ejecución de dos cursos impartidos por personal adscrito al citado Centro: Docencia de la formación para el empleo e Interpretación ambiental.

Asimismo, en el Centro Cartuja se impartirán otras acciones formativas en el marco de Acuerdos de Colaboración entre la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio para el apoyo en la ejecución de medidas judiciales de medio abierto sobre menores infractores. Además, también se han programado los citados cursos de camarero y de fontanero.

Desde que se conoció la sentencia CCOO ha mantenido reuniones con la Delegación de Economía para conocer cuando la Junta de Andalucía "creará una relación de puestos de trabajo e impulsará la formación a los desempleados". En este sentido, los profesionales afectados denunciaron el pasado mes de abril que, desde la sentencia del alto tribunal, la Junta ha reducido o ralentizado su oferta de cursos, por lo que estos profesores continúan en sus casas sin trabajo.

La Plataforma de la Zona Norte también ha organizado distintas reuniones para tratar un asunto formativo que preocupa a un distrito castigado por el paro.