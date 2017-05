El Centro cambiará las terrazas por veladores para ambientar el Corpus

El Corpus de 2017 tendrá otro color. El Ayuntamiento de Granada se reunió ayer con la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería para definir cómo será la feria de día en el centro de la capital tras el experimento de las Cruces. El resultado del encuentro fue fructífero para ambas partes. Granada desea que sus fiestas mayores se conviertan en una atractiva propuesta que sobresalga a nivel andaluz. Una celebración que merezca la pena visitar y que aumente el número de turistas que se acercan a la capital para disfrutar de la semana grande. "Uno de los objetivos que nosotros teníamos desde que entramos en el Ayuntamiento es revitalizar la feria de Granada, tanto en el centro como en Almanjáyar", explicó ayer la concejal de Presidencia, Ana Muñoz, tras la reunión. Para ello, el Ayuntamiento ha consensuado con hosteleros y caseteros un plan para convertir este Corpus en "un buque insignia entre las ferias de Andalucía".

Uno de las medidas será la sustitución de las terrazas por veladores, un tipo de mesa alta con un sólo pie que permitirá ganar espacio frente a las mesas tradicionales que ocupan las terrazas. Además, se va a decorar todo con farolillos mientras que, en los altavoces de los establecimientos, sonará la misma música para lograr un ambiente de rumbas y sevillanas unificado. Será en horario de 12:30 a 16:00 mediante la sintonización de la señal de radio de TG7 que emitirá en ese tiempo exclusivamente música de feria.

La Federación Provincial de Hostelería contratará una charanga para amenizar las calles

Asimismo, tal y como detalló Muñoz, se van a desarrollar actividades lúdicas. En un principio estaba prevista la instalación de un escenario en el Campo del Príncipe para actuaciones aunque esta ubicación está todavía por determinar. Además, de forma paralela se van a llevar a cabo actuaciones a cargo de artistas noveles en distintos rincones de la ciudad para amenizar las fiestas.

Por otra parte, la Federación de Hostelería se está planteando contratar una charanga para animar las calles céntricas de la ciudad. "De lo que se trata es que Granada viva la feria", resaltó.

El vicepresidente de la Federación de Hostelería, Juan Luis Álvarez, mostró su satisfacción ante estas medidas que pretenden revitalizar la feria de día. Álvarez, que fue concejal de Presidencia, Relaciones Institucionales y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Granada hasta 1993, recuerda que se trata de una demanda histórica que por fin, este año, parece que se materializa. "Queremos que se note que la ciudad está de feria pues en los últimos años, aunque se hacían algunas actividades, no lo parecía", explicó ayer el vicepresidente quien cree que se trata de una propuesta complementaria al ferial de Almanjáyar que puede incrementar, incluso, el número de visitantes al recinto. El hecho de que granadinos y turistas puedan "ambientarse" en las terrazas de los establecimientos al ritmo de sevillanas y rumbas y rodeados de farolillos y lunares motivará, con total seguridad, el número de personas que deciden subir al autobús con destino al ferial para continuar la fiesta. La Federación de Caseteros se mostró a favor de la medida siempre que las actuaciones no sobrepasen las 14:30 para no restar visitantes a la feria. No obstante, son conscientes de que habrá personas que quieran disfrutar en el centro.