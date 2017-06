Cerca de 300 personas rezan en el Triunfo como respuesta al "agravio" musulmán

Más de 300 personas según la Policía Nacional se reunieron ayer en la Plaza del Triunfo para rezar el Santo Rosario como respuesta a la reunión de fieles musulmanes que el pasado sábado celebraron el fin del ayuno del Ramadán. A pesar de que esta convocatoria contó con el rechazo incluso del Arzobispo de Granada, Javier Fernández, los asistentes no dudaron en acercarse a los pies de la Virgen del Triunfo para rezar en un acto religioso repleto de polémica. "Que lo lleve a la puerta de su casa, o del Ayuntamiento, pero que el alcalde no traiga esta celebración donde toda la vida ha estado la Virgen", espetó una de las asistentes a este a este acto, que se celebró sin incidentes según manifestaron fuentes de la Policía Nacional.

Horas antes, el arzobispo de Granada, desautorizó la convocatoria convocada en la Plaza del Triunfo para rezar el Santo Rosario en "desagravio" por la reunión de los fieles musulmanes. "Los cristianos no hacemos desagravios por la oración de fieles de otras confesiones. La libertad religiosa es un bien supremo que la Iglesia defiende y protege frente a todos los obstáculos que puedan oponerse", destacó Martínez a través de un comunicado. Asimismo, el arzobispo insiste en que la iniciativa de convocar este Rosario no es de la Iglesia y no está ni autorizada ni respaldada por la autoridad de la Iglesia en Granada.

En este sentido, las Comunidades Populares Cristianas mandaron ayer otro comunicado para apoyar la iniciativa del sábado en la que estuvieron presentes. "Fuimos a la plaza del Triunfo a compartir con la comunidad musulmana su celebración también de mesa común y rompimiento del ayuno del Ramadán. Creemos que sumar y visibilizar otras culturas y espiritualidades nos hace mucho más humanos y hermanos. Enhorabuena a la comunidad musulmana por esta iniciativa", destacó este colectivo, que también aplaudió que el Ayuntamiento de Granada facilite espacios públicos a cualquier colectivo "sea cual sea su índole política, religiosa, social o ideológica siempre que estén dentro del ámbito constitucional y democrático". No obstante, no comparten la presencia institucional del Ayuntamiento de Granada en la persona de su concejal de Derechos Sociales en un acto público estrictamente religioso. "De la misma manera que no nos parece oportuna la presencia institucional en cualquier acto religioso, como pueden ser las procesiones de la Semana Santa o la Virgen de las Angustias (...) mucho menos las imposiciones de medallas, fajines, alcaldesas perpetuas y cualquier contubernio protocolario de las administraciones públicas y sus representantes con cualquier colectivo religioso sea del signo que sea", manifestaron.

Por otra parte, Granada Abierta rechazó ayer las críticas del diputado de C's Luis Salvador, que tachó de "provocación" el acto del Triunfo, y las declaraciones del concejal del Partido Popular, Francisco Ledesma, que lo consideró un agravio contra "la verdad teológica de la Inmaculada". "Recordamos a Salvador y Ledesma que forman parte de un Estado de Derecho, aconfesional, en el que todas las creencias están protegidas por el Estatuto de Autonomía y la Constitución, siempre que respeten la Declaración Universal de los Derechos Humanos".

Granada Abierta, que lleva más de 20 años trabajando por el diálogo intercultural, entiende que con actos de convivencia, como el celebrado el pasado sábado en el Triunfo, la comunidad musulmana ha ejercido el derecho de manifestación y de libertad ciudadana, al mismo tiempo que fomenta la tolerancia y el respeto a la diferencia. "Granada debe recuperar su tradición histórica de convivencia. El peligro está en la intolerancia. La diversidad nunca ha sido peligrosa".

El portavoz de IU, Francisco Puentedura, también se posicionó ayer a este respecto. Según su opinión es lícito que el Ayuntamiento ceda espacios para este tipo de actos. Sin embargo, el portavoz de IU no aprueba que "patrocine" ni esta ni ninguna otra celebración religiosa.