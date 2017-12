César Girón solicita la baja en el PSOE y pone fin a 34 años de militancia

Hoy se celebran las primarias para elegir al secretario general del PSOE de la capital y, por primera vez en los últimos años, no ha salido a escena el nombre de César Girón, que también manifestó su intención de ser el candidato del partido para la Alcaldía de Granada en los procesos de 2010 y 2014. La razón es que ha puesto punto y final a 34 años como militante socialista después de pedir oficialmente darse de baja en el partido.

Afiliado desde 1982, fue concejal del grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada aunque renunció a su acta en 2008 para pasar a la empresa privada. "No me siento representado por los actuales dirigentes del partido, entre otras muchas cosas porque pienso diferente respecto al concepto de España", recalca César Girón, que promovió el pasado mes de abril la plataforma Juntos por Granada para impedir que las nuevas salas del TSJA se instalaran en Sevilla y Málaga. Juntos por Granada también promovió el 1 de octubre una multitudinaria manifestación en defensa de la unidad de España y sobre la mesa está la posibilidad de que este movimiento ciudadano acabe presentando una candidatura a las próximas elecciones en la capital.

Con este paso ya está más cerca esta posibilidad después de cortar el cordón umbilical con el PSOE. "Yo me sentía representado por gente como Felipe González o Alfonso Guerra, gente con altura de miras", especifica el abogado granadino que siempre fue encuadrado en el sector más a la derecha del partido. De hecho, dirigió los actos del V Centenario del Gran Capitán por un encargo directo del exconcejal de Cultura del PP Juan García Montero. "Aquí están mis amigos y mucha gente a la que quiero, pero el PSOE ya no me representa como organización", continúa para señalar a continuación que la baja de Corcuera en el partido le marcó definitivamente el camino de salida. "Yo siempre he pensado igual respecto a España, Andalucía y España, pero el partido ha cambiado y, lamentándolo mucho, mi etapa de 34 años en el PSOE ha terminado", concluye César Girón, que nunca ha escondido sus creencias religiosas ni su pasión por las tradiciones de la ciudad. Tampoco se ha sentido nunca incómodo ante una bandera nacional, lo que en su opinión choca abiertamente con los liderazgos de Pedro Sánchez o Miquel Iceta.

Tras más de tres décadas, su próxima parada política puede llamarse Juntos por Granada, la primera plataforma ciudadana con posibilidades de transformarse en un partido