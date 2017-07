Chema Rueda inicia los contactos con la militancia para las primarias del PSOE

Chema Rueda camina, de momento, en solitario con el horizonte del próximo Congreso Provincial del PSOE de Granada en el que se elegirá al nuevo secretario general. El máximo responsable del partido en la capital se reunió ayer con los militantes de Huélago y para mañana tiene prevista otra reunión en Gobernador para explicar su proyecto político para los próximos cuatro años, que pasa por armonizar los postulados del partido con los nuevos tiempos que corren en Ferraz con el retorno de Pedro Sánchez a la secretaría general.

A la espera de que Teresa Jiménez, actual responsable del PSOE provincial, y el alcalde de Maracena, Noel López, hagan pública su intención de concurrir a esta cita, Rueda continuará con su encuentros con los militantes de la provincia "para crear una infraestructura" que le permita, llegado el momento, recoger los avales para poder oficializar su candidatura, que podrían estar entre el 3% del total de la militancia si se escoge el nuevo sistema de primarias o el 20% si se opta por los antiguos estatutos. "El proceso no está abierto y no quiero poner a nadie en un compromiso, pero hay agrupaciones que entienden que es importante conocer el mensaje de los candidatos para que no se convierta el proceso en un casting de 15 días", señala Rueda sobre los contactos que ya mantiene con los socialistas de la provincia. "Mi objetivo es hablar con los más de 6.000 militantes, lo que sólo se puede conseguir con tiempo", continúa el secretario general del PSOE de la capital.

Chema Rueda encara estas reuniones con el propósito de explicar su "proyecto de cambio". "El partido ha dado un salto importante y ha llegado el momento de la militancia, así que es importante que tengan elementos de juicio de cara a las primarias", afirma Rueda.

En todo caso, desvela que entre sus planes está organizar un debate en la agrupación de Granada capital entre los candidatos que se presenten a las primarias, algo que tiene intención de trasladar al resto de grandes poblaciones de la provincia. "Hay que revitalizar las agrupaciones locales porque muchas están aletargadas, donde hay sedes hay que abrirlas y hay que apoyar a los grupos que están en la oposición, hay que darle a la estructura comarcal un funcionamiento más estable", continúa Rueda sobre el proyecto que está trasladando estos días a los militantes socialistas. "El partido necesita un impulso y mucha más presencia de la dirección en el territorio, cuando hay congresos y cuando no los hay", concluye Rueda.