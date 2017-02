Cien empleados de la ayuda a domicilio, a la espera de cobrar atrasos

El sindicato UGT reclama el abono íntegro de las deudas salariales que la anterior prestataria de la ayuda a domicilio de Granada, Clece, mantiene con el centenar de trabajadores de este servicio, en concreto importes salariales correspondientes a vacaciones y pluses de festivos y domingos.

Aunque han pasado tres meses desde que el servicio cambiara de empresa, estas deudas aún no se han liquidado, según detalla el presidente del comité de empresa de Arquisocial -la actual prestataria-, Sergio Santander (UGT), quien opina que "la empresa Clece, antes de solicitar al Ayuntamiento de Granada deudas de astronómicos intereses, debería predicar con el ejemplo y pagar lo que debe".

Opina que no puede "escudarse" en que ya no es la responsable del servicio público de la ayuda a domicilio de Granada para no cumplir de forma íntegra con sus obligaciones salariales", por lo que UGT se ha puesto a disposición de los trabajadores para que interpongan las correspondientes demandas de reclamación de cantidad.