Cientos de familias recorren el Albaicín para que no les toquen "la olla" del Gómez Moreno

Cientos de familias tomaron ayer las calles de Granada para defender la gestión del AMPA del comedor escolar del Gómez Moreno. Con el lema, "no me toques la olla" y vestidos con camisetas verdes, los participantes en esta marcha realizaron un largo recorrido que tuvo como punto de salida el citado colegio situado en el Albaicín y que finalizó en la Plaza del Carmen. Aquí, los participantes desarrollaron actividades y la lectura de un manifiesto del AMPA.

La marcha, que contaba con el respaldo de Codapa, Fapace y Fampa Alhambra, también recibió el apoyo de grupos municipales del Ayuntamiento de Granada como Vamos Granada o del sindicato CGT. La concejal de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, señaló que "este es el primer aviso de la comunidad escolar a la Junta de Andalucía" y anunció que "vamos a defender con fuerza la gestión impecable de un comedor escolar ecológico con quince años de experiencia y reconocimiento dentro y fuera de nuestro país".

La edil, quien calificó de "éxito" la manifestación, recordó que la Ley de Contratos y el pliego permiten a la Junta renunciar a la licitación del comedor compensando con 30 euros en concepto de gastos administrativos a cada empresa de las que concursaron. Asimismo, según Gutiérrez, una vez anulada la licitación, se puede mantener el proyecto de comedor escolar con cocina propia y productos ecológicos y de proximidad; mediante gestión directa o conveniando con la AMPA, tal y como se hace en otras comunidades como Aragón. "Es cuestión de voluntad política y de mostrar realmente si la Junta de Andalucía apuesta por la comida sana para nuestros niños y niñas y también por el tejido económico local", resaltó.

El sindicato CGT también mostró su total indignación y desacuerdo con las gestiones realizadas para la concesión de la nueva gestión. "No podemos comprender cómo un proyecto tan valorado por la comunidad educativa y que el pasado año celebró sus quince años de funcionamiento pueda verse tan indefenso ante la administración educativa", destacó CGT a través de un comunicado que también valoraba la cantidad de premios que ha recibido el comedor por su labor para promover una alimentación saludable.

La Junta de Andalucía siempre ha defendido que "no ha terminado con ningún modelo de comedor". De hecho, la adjudicación del servicio abierta por la Agencia Pública Andaluza de Educación mantiene "las mismas condiciones básicas del servicio establecidas en la actualidad" como son: cocina in situ, la subrogación del personal y que las cantidades de comida sigan siendo las mismas e incluyan alimentos ecológicos. Asimismo, la Junta considera que el AMPA mantuvo reuniones sobre la licitación y "conocía que estaba por salir" y, sin embargo, no optó. Además, asegura que el proceso de adjudicación ha incorporado cambios para que las AMPAS puedan gestionarlo y destacó que no se "romperá en ningún caso el modelo". Asimismo, asegura que no se puede paralizar un proceso legal.

Del otro lado, el AMPA considera que, aunque se conserve la cocina, se traerán multitud de productos de fuera. El AMPA, que no concurrió al concurso porque no conoció la oferta exige que se paralice el proceso para tener una segunda oportunidad.