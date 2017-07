Cierre de filas en Granada para desactivar que Sevilla compita por la Capitalidad

Hace un año y medio el Ayuntamiento de Granada aprobó una moción conjunta con la que los grupos políticos cerraban filas para ponerse a trabajar por la Capitalidad Cultural 2031. El camino se fue despejando poco a poco y en el verano de 2015 Sevilla, Málaga y Córdoba nos dieron su apoyo para conseguir esta aspiración. El jueves, el grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla retiró una moción que iba a presentar en el pleno municipal para, curiosamente, solicitar ahora que Sevilla sea Capital Cultural en el año 2031. La moción, según explica el diario ABC, estaba diseñada y contaba, tras la primera ronda de contactos con los demás partidos, con la unanimidad de la Corporación, pero en la Junta de Portavoces los socialistas decidieron quitar del orden del día esta propuesta.

El resto de miembros de la mesa se extrañó, por lo que el gobierno se vio obligado a explicar la razón: Granada también quiere ser Capital Cultural y su alcalde, Paco Cuenca, llamó hace unos días a Juan Espadas para pedirle que se retirara de la pugna. Sin embargo, en el pleno de ayer en el Ayuntamiento sevillano el grupo municipal del PP presentó otra moción en la que pedía que se inicien los trámites y gestiones para la presentación de la candidatura de Sevilla como Capital Europea de la Cultura para el año 2031. Afortunadamente para Granada la moción no prosperó. "Este acontecimiento supondrá una plataforma de proyección y búsqueda de nuevas oportunidades para que el nombre de Sevilla esté junto con las ciudades de mayor renombre europeo en el ámbito de la cultura europea y no podemos dejar pasar esta oportunidad", relatan en su moción para acto seguido reiterar que no entienden la postura del alcalde de Sevilla de retirar un punto en el que se manifestaba el apoyo de la candidatura de nuestra ciudad para la Capitalidad. Nuestra ciudad necesita un alcalde que crea en Sevilla y la coloque por encima de cualquier interés partidista", relatan los 'populares' en su texto.

Ante este nuevo giro de los acontecimientos el alcalde de Granada, Paco Cuenca, paró ayer el pleno municipal y convocó a todos los portavoces para abordar el asunto y preparar de inmediato una declaración institucional en la que la ciudad deje clara su postura.

Y así, los cinco partidos con representación municipal en el Ayuntamiento aprobaron una declaración institucional para resaltar los avances y posibilidades de su candidatura a ser Capital Cultural Europea en 2031, un texto que califica de "contradictorio" que Sevilla concurriera al proceso. El texto acordado subraya que la candidatura de Granada para lograr la Capitalidad Cultural Europea en 2031 cuenta con "múltiples e inequívocos" apoyos de órganos colegiados y administraciones como el Parlamento andaluz o la Universidad de Granada, el mismo apoyo que rubricaron los ayuntamiento de las capitales andaluzas.

La declaración considera "contradictoria" la moción para que Sevilla opte a la misma capitalidad ya que el Ayuntamiento hispalense apoyó la candidatura de Granada, por lo que el Consistorio apela a la "unidad y sensatez" de todos los grupos políticos ante esta situación.

Granada recuerda que ya funcionan las comisiones pertinentes para alcanzar este reconocimiento, que dicen supondría beneficios económicos y tendrían un gran impacto cultural.

El Ayuntamiento ha aprobado además reiterar los acuerdos ya alcanzados para reforzar su candidatura frente a "posibles iniciativas, presentes o venideras, que pongan en riesgo nuestro proyecto", un acuerdo ratificado hoy y que trasladarán tanto al Ayuntamiento de Sevilla como a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Cultura.

En 2013 España y Malta deberán realizar la preselección de las ciudades que se presenten para obtener la capitalidad europea de la cultura para dicho año. El hecho de que Andalucía concurra con dos capitales resta posibilidades al destino andaluz, por lo que desde Granada apelan "a la unidad y la sensatez de todos los grupos políticos frente a esta situación".

Sólo por hacer memoria, desde el Ayuntamiento de Granada recordaron que "la nuestra es una ciudad reconocida internacionalmente por su impresionante acervo histórico. Un profundo y arraigado legado que se revela en una riqueza cultural sin parangón. El prestigio de nuestra ciudad ya quedó plasmado con la inclusión en 1984 de la ciudad palatina de la Alhambra y los jardines del Generalife en el listado de la Unesco como bienes patrimonio de la humanidad, extendiéndose diez años más tarde al barrio del Albaicín".