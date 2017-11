Ciudadanos y Vamos Granada frenan la subida de las tarifas del cementerio

La votación para aprobar las nuevas tarifas de Emucesa que contemplaban una subida del 1,5% -equivalente al IPC- chocó ayer con el voto negativo de Ciudadanos y Vamos Granada. Ambos partidos votaron en contra de este aumento justificado por un aumento de los costes de un 2,7%. El PP según ha podido saber este periódico se habría abstenido en dicha votación. De esta forma en 2018 se mantendrán las tarifas de 2017 que han sido "congeladas".

La votación se produce en un momento polémico en que el cementerio de San José ha intensificado la campaña para regularizar la titularidad de los nichos a nombre de personas fallecidas o cuyos familiares no han pagado las tasas anuales. Los grupos de la oposición ya pidieron la pasada semana un cambio del reglamento para evitar el desalojo de hasta 7.000 nichos y unidades de enterramiento del camposanto.

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, relató la semana pasada que esta situación administrativa se produce tras la publicación en Boletín Oficial del Estado (BOP) de la extinción de los derechos funerarios de estas unidades por los impagos de las tasas que el Ayuntamiento impuso en 2006. En ocasiones la falta de pago se debe a que no están actualizados los datos de los familiares por lo que nunca recibieron la carta que reclamaba las cantidades. El 80% llegaron a domicilios incorrectos. Nada más llegar a la Alcaldía el equipo de Gobierno paralizó estos desalojos generados durante el mandato popular y dio una tregua de un año para regular la situación que, a priori, finaliza en el mes de diciembre. No obstante eso no implica que después se siga haciendo este procedimiento.

Sobre esto también se pronunció la concejal de Ciudadanos, Lorena Rodríguez, la pasada semana. Para la portavoz adjunta es necesario reducir las tarifas de esta regulación que asciende a 72 euros. Por otra parte, la concejal de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, declaró también la semana pasada que este aumento de las tarifas era injustificado ya que, "está teniendo importantes beneficios t se había comprometido a no subirlas". En el nuevo proyecto también estaba prevista la eliminación de un descuento del 5% para algunos enterramientos al contratar servicios integrales de funeraria.

En este consejo de administración forman parte PP, PSOE, Ciudadanos y Vamos Granada.