Ciudadanos pedirá la comparecencia del consejero de Cultura en el Parlamento

El parlamentario de Ciudadanos José Antonio Funes registró ayer una solicitud de comparecencia del consejero de Cultura en Parlamento de Andalucía para que explique la posición de la Junta respecto a la existencia de una presunta "trama criminal" en la Alhambra hasta 2015. "En el caso Colina Roja II se da casi todo el catálogo delictivo de lo que es una mala gestión de lo público, nos parece un asunto extremadamente serio porque hay que establecer los necesarios mecanismos de control y hablamos de una cantidad tan significativa como 7 millones", señaló ayer el parlamentario de Cs por Granada, que insistió en que, según la investigación de la Policía, estarían implicados desde la alta dirección, cargos intermedios y empresarios. Ciudadanos pedirá al consejero que explique qué medidas se van a adoptar "para que esto no vuelva a suceder" porque, según explicó Funes, han fallado los mecanismos de control de la administración autonómica. "No sabemos hasta dónde puede llegar el caso y tenemos que pasar la vergüenza de que la Alhambra no sea notica por ser un foco de cultura y por el número de visitantes y que sea portada por las personas a las que detienen", continuó el parlamentario.

José Antonio Funes subrayó que Ciudadanos "no condenará" a nadie hasta que no haya una sentencia firme, aunque lamentó que existen elementos "más que suficientes" para llegar a la conclusión de que "ha habido una dejación de funciones por parte de la Junta".