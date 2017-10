"Una cosa es Ciudadanos y otra los intereses personales de Luis Salvador"

El portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Granada, Baldomero Oliver, dijo ayer que cuando el pasado jueves el líder provincial de Ciudadanos, Luis Salvador, pedía la dimisión del alcalde y su reprobación en un pleno, "actuaba en clave personal". Y quiso dejar claro que estas palabras respondían a "los intereses partidistas de Salvador... otra cosa es el grupo municipal".

Oliver se pronunció así después de que el portavoz provincial de C's amenazara el pasado jueves con impulsar la reprobación del alcalde en pleno si no dimitía al estar siendo investigado por la justicia. El portavoz del equipo de gobierno acusó a Luis Salvador de estar "instrumentalizando a la ciudad y al grupo municipal de Ciudadanos", a pesar de que sus "intereses tienen muy poco que ver" con los de Granada. "Quiero pensar, intuir y reconocer que no es una cuestión compartida o al menos no condiciona el trabajo y la responsabilidad del grupo municipal", con el cual "tenemos una magnífica relación", agregó Oliver, que se refirió a la "desautorización de dirigentes de Ciudadanos a Salvador" y avanzó que el Gobierno local seguirá "hablando y negociando" con el grupo municipal para las iniciativas que necesita la ciudad.

El PP ya ha confirmado que apoyará la petición de convocar un pleno de reprobación

"Tendremos que sufrir con resignación los avatares que Luis Salvador quiera poner encima de la mesa para sus intereses personales", agregó, afirmando que en los últimos días "ha quedado claro" que "una cosa" es él y "otra" el grupo municipal.

El líder provincial de Ciudadanos pidió el pasado jueves la dimisión del alcalde, Paco Cuenca, y la renuncia a su acta de concejal, al cumplirse este mes un año de su investigación judicial por la presunta adjudicación por parte de la Junta de Andalucía de contratos privados a particulares para que éstos inspeccionaran cursos de formación en Economía Social, cuando ejercía como delegado de la Administración autonómica. De lo contrario amenazó con impulsar su reprobación en pleno.

El PP ya ha confirmado que apoyará la petición de Ciudadanos de convocar un pleno extraordinario para reprobar al alcalde, si bien reclama una "moción de censura ya" para "echarlo", extremo que Luis Salvador descarta al estar hasta seis ediles del grupo municipal del PP investigados en el 'caso Serrallo'.