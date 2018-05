Ciudadanos pide modernizar el ROM para afrontar la división de Vamos Granada

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, Manuel Olivares, apremió ayer al equipo de gobierno a "modernizar" el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) que regula el funcionamiento del Consistorio con el objetivo de "adaptarlo a las circunstancias y los tiempos actuales" y "evitar la pluralidad de voces de extrema izquierda que existe actualmente y que no representa lo legítimamente elegido por los granadinos en las urnas".

Así, Olivares volvió a poner la voz de alarma sobre la problemática creada con el exceso de peso político de Podemos [Vamos Granada] en comisiones delegadas y plenos tras el paso de la concejal Pilar Rivas como edil no adscrita y la inacción del PSOE acerca de este asunto. "Se están dejando las comisiones sin su utilidad real, ya que de votarse cualquier expediente delegado rompería la representatividad elegida por los granadinos, por lo que estas se quedan vacías de contenido", señaló el portavoz de Cs, quien lamentó que las intervenciones en pleno de unos concejales que no llegan a alcanzar a representar al 15% de los granadinos terminen copando la mitad del tiempo establecido en los órganos institucionales. "Si bien todos los grupos elegidos deben tener garantizado su derecho a expresar sus opiniones, no parece lógico que ocupen un mayor espacio que el resto de los grupos elegidos democráticamente con más corporativos", enfatizó Olivares, quien propone estudiar la reasignación de los tiempos de intervenciones y el voto ponderado en comisión.