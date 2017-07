Ciudadanos se opone a la subida del sueldo de los corporativos

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Manuel Olivares, anunció ayer que su grupo no aprueba la subida de salario del 1% que se ha hecho efectiva para los miembros de la corporación municipal. "Es cierto que un 1% de más puede no arreglar nada, pero sí indica un 99% de falta de empatía con la ciudad. No nos podemos subir el sueldo y decirle a los granadinos que tienen que pagar más impuestos porque la situación económica es crítica", aseguró.

Olivares recordó que el punto 4 del acuerdo que suscribió Ciudadanos con el Partido Popular para la gobernabilidad y que asumió el PSOE al llegar a la alcaldía contemplaba la congelación de los salarios de los corporativos, algo que se aprobó en el pleno de organización de 2015 con el voto favorable de todos los grupos excepto Vamos Granada.

"Todos los concejales suscribimos un compromiso que tenemos que cumplir. Es una cantidad mínima, pero es un símbolo de ese compromiso con la ciudad. No se puede pedir un esfuerzo continuo a los granadinos y no aplicárselo a uno mismo", añadió.