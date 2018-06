El Colegio de Abogados recurrirá la absolución de Paqui Granados

El Colegio de Abogados de Granada presentará recurso de apelación contra el auto del Juzgado de Instrucción 3 de Granada que archiva la causa por intrusismo profesional contra la asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, según fuentes de este colectivo. La causa se inició a raíz de una querella del Colegio de Abogados y en ella se ha investigado si Granados se excedió en sus funciones como asesora de Juana Rivas, desempeñando otras que sólo puede ejercer un abogado.

El Juzgado acaba de dictar un auto en el que acuerda el archivo de las actuaciones por entender que "no existe indicio" de que Granados "haya realizado acto alguno relativo a la profesión de abogado" y toda vez que "ha acreditado su preparación técnica y académica para ejercer labores de asesoramiento jurídico tanto en el Ayuntamiento de Maracena como a nivel particular". El Colegio de Abogados de Granada no está de acuerdo y entiende que el auto de archivo "no se ajusta a derecho", por lo que presentará recurso de apelación, el cual deberá resolver la Audiencia Provincial de Granada.

El órgano colegiado insiste en que la asesora de Juana Rivas se extralimitó

En un auto fechado el 30 de mayo, la magistrada recuerda que el delito de intrusismo está vinculado al ejercicio de actos propios de una profesión sin poseer título oficial que acredite la capacitación necesaria y habilite legalmente para hacerlo. No obstante, Granados aportó a la causa su título de Licenciada en Derecho y el certificado académico de sus calificaciones durante la carrera universitaria, "con lo que ha acreditado su preparación técnica y académica para ejercer labores de asesoramiento jurídico".

Recuerda el auto que si bien es cierto que toda la legislación vigente establece que para el ejercicio de la abogacía es obligatoria la colegiación en un colegio de abogados, ésta no constituye en sí un título oficial.