El Colegio de Médicos exige al SAS mejoras laborales y más contratos

El Colegio de Médicos de Granada ha exigido a Salud que se mejoren las condiciones laborales de los profesionales sanitarios tanto de los hospitales como de Atención Primaria y que se ajusten las plantillas a la demanda y los cupos aumentando el número de contrataciones.

El presidente del Colegio, Jorge Fernández, detalló ayer las propuestas enviadas a la Consejería de Salud y al SAS para terminar con la temporalidad y sobre todo actuar en los planes de vacaciones evitando así situaciones como las del verano con falta de personal por la poca cobertura de plazas y la excusa de la administración de que no hay candidatos en bolsa. Si se adelanta la planificación, los residentes están aún en los centros y se puede evitar su marcha y se pueden mejorar también las previsiones de contratación y cobertura.

Y sobre las condiciones laborales, denunciaron que hasta un 30% de los profesionales tienen contratos inestables, además de no haberse concluido aún el proceso de interinación.

Según el Colegio, este verano se ha vivido una situación muy difícil al no cubrirse el cien por cien de lo proyectado sino el 80%. Para que no se produzca esta situación, el Colegio pide adecuar el número de profesionales a las necesidades de la población. La actual plantilla es deficitaria, según el colegio. "Unos centros saturados durante todo el año no pueden asumir más esfuerzos durante las vacaciones de verano". Esto puede afectar a la seguridad del paciente, "creando además una insatisfacción del ciudadano que puede ocasionar un incremento de agresiones a profesionales de la salud".

Además, consideran "imprescindible" ofrecer contratos que den estabilidad laboral. En este sentido lamentaron la marcha de profesionales a otras comunidades con mejores contratos que en Andalucía.

El tercer punto de sus exigencias es una estrategia de "fidelización d los nuevos profesionales" y un esfuerzo adicional en la planificación, de forma que los planes de vacaciones estén hechos en mayo, cuando los residentes terminan su formación y se les puede contratar.

Por último, reclaman conocer las necesidades de médicos en Andalucía, por lo que proponen realizar un estudio para establecer la oferta de formación de médicos especialistas para los próximos años. El Colegio se ofrece para colaborar con la Consejería para mejorar la atención en Granada.

Según los datos de la Cámara de Cuentas, en 2014 ya se había producido una reducción de médicos respecto a 2011, a lo que se suman unas condiciones laborales caracterizadas por contratos de corta duración que hacen que los profesionales se decanten por trasladarse a otras comunidades.