El Colegio de Médicos recibe más de 2.300 firmas contra Spiriman

Los solicitantes de la campaña de firmas en Change.org para pedir al SAS, al Colegio de Médicos y a la Fiscalía que actúen contra el médico Jesús Candel (Spiriman) por el contenido de sus vídeos, entregaron ayer en el Colegio de Médicos el documento acompañado por las más de 2.300 firmas recogidas. En el documento piden la intervención del Colegio "ante las reiteradas vulneraciones de sus estatutos y del código de ética y deontología profesional" que, a su juicio, "viene cometiendo en el último año".

Aluden a diferentes artículos del citado código en los que se recogen los deberes del médico y las funciones colegiales. Así, indican que "el médico debe cuidar su actitud, lenguaje, formas, imagen y, en general, su conducta para favorecer la plena confianza del paciente" o que "los médicos deben tratarse entre sí con la debida deferencia, respecto y lealtad". Recogen también que el Colegio podría "sancionar los actos de los colegiados que cometan infracción deontológica" refiriéndose al artículo 76, que incluye entre las faltas graves las que supongan "ofensa grave a la dignidad de otros profesionales" y a "las instituciones con quienes se relacione como consecuencia de su ejercicio profesional", así como los "actos y omisiones que atenten a la moral, decoro, dignidad, prestigio y honorabilidad de la profesión".

También critican la situación de "indefensión" de muchos profesionales y usuarios generada por Candel así como las "acusaciones sin pruebas, campañas de difamación, amenazas, difusión de datos de carácter privado e íntimo (reales o ficticios), ataques personales",...

El escrito se acompaña de un vídeo de 18 minutos donde Candel "se emplea a fondo con sus compañeros de trabajo", que también van a enviar a la Fiscalía "por si, además de incurrir en vulneraciones de las normas profesionales, estos hechos pudieran ser constitutivos de delitos". En estas imágenes hay "perlas de Spiriman" en sus redes sociales "contra sus compañeros de trabajo" que se han de "evaluar" para posibles medidas, según dijo el promotor de la iniciativa, Juan Pérez.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Granada, Jorge Fernández Parra, indicó ayer que el Colegio no puede abrir un expediente para la inhabilitación de Jesús Candel ni contra ningún profesional sanitario a raíz de una recogida de firmas. Una petición ciudadana de este tipo "no tiene ninguna validez en un colegio profesional", manifestó Fernández en declaraciones a Europa Press, en las que señaló que le parece "absolutamente respetable" que "opine la sociedad", pero que ello "no va a cambiar" la "forma de actuar" del ente colegiado, que, por otro lado, tampoco puede "hacerlo".

Hay unas "normas" que "cumplir" recogidas en los estatutos de régimen disciplinario y sancionador, el cual conlleva unas obligaciones en respeto del código deontológico. En lo referente a posibles insultos en el ámbito laboral, se puede iniciar un proceso "solamente si esas denuncias vienen de los compañeros" si no se ha respetado "el deber de confraternidad que han de tener los colegiados", agregó. El Colegio inició una investigación tras la denuncia de varios compañeros, que podría derivar en sanciones una vez se valore la gravedad de las posibles faltas.

Sobre este asunto, Fernández dijo ayer a este periódico que siguen "estudiando" los expedientes -la última vez en la reunión periódica mensual celebrada el lunes-, que son "muchos". Calcula el presidente que para final de año o primeros de 2018 ya estarán resueltos ya que algunos se están finalizando y otros se están iniciando ahora, por lo que aún no hay decisión sobre posibles sanciones o inhabilitación.

Fernández dijo que los ciudadanos pueden recurrir a los juzgados en caso de vulneración de derechos y explicó que también hace unos días le entregaron 11.800 firmas en contra de que se le abra expediente. El presidente aclaró que no mantiene una relación de amistad con Candel (como figura en el escrito), con quien sí ha "coincidido en la defensa de un modelo de sanidad pública" pero "en absoluto" en sus formas a la hora de defenderlo.