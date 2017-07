Colonia San Conrado, una barriada de titularidad ¿pública o privada?

Existe un jardín salpicado de casitas en el distrito Genil que se ha convertido en tierra de nadie. Ni vecinos ni Ayuntamiento de Granada tienen claro si este conjunto de calles que componen la Colonia San Conrado son de titularidad pública o privada. Hay variedad de opiniones. Un grupo de residentes está convencido de que las calles deben ser privadas mientras que otros consideran que el Ayuntamiento debe hacerse caso de servicios básicos como la limpieza o el parcheo del asfalto como en cualquier otro rincón de la ciudad.

La barriada ubicada en el corazón del distrito Genil nació en torno a 1949 cuando un conjunto de funcionarios del Instituto Nacional de Previsión perteneciente a la delegación provincial de Granada formó la cooperativa San Conrado para la construcción de 41 viviendas. Las obras no comenzaron hasta 1956 bajo las directrices del arquitecto Carlos Pfeizer y dieron como resultado un conjunto residencial de calles estrechas donde los jardines y las flores embellecen cada rincón.

El problema es que existe división en el barrio en cuanto a la titularidad. Hay varios vecinos que desean que sea del Ayuntamiento y esté regulado como tal mientras que otros prefieren que sea un recinto privado. Vallas no tiene.

Una de las personas a favor de que los terrenos sean públicos es Mari Cruz Melchor que fue presidenta de la extinguida asociación de vecinos Colonia de San Conrado y actualmente es secretaria de la Junta Municipal de Distrito Genil. Según detalla esta vecina, en realidad durante todo este tiempo el Ayuntamiento los ha tratado como suyos. Prueba de ello es que en el interior hay vados, alcantarillado y farolas enganchadas a la red eléctrica municipal. Sin embargo, ahora, según denuncia esta vecina "el Ayuntamiento ha cortado los servicios públicos que lleva prestando desde hace 50 años a pesar de que la cooperativa cedió las calles al Consistorio en 1969".

El problema es que, según explica el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, el Ayuntamiento nunca llegó a registrar la barriada como propia y entre los propios vecinos no hay consenso. En este sentido, la secretaria de la JMD responde: "Hay unos pocos vecinos que se quieren apropiar de la calle que no es suya, porque no la tienen en sus escrituras", añade Mari Cruz Melchor que lleva meses batallando con Urbanismo para regularizar la barriada.

El tema de la titularidad de Colonia de San Conrado no es único. La portavoz de Vamos Granada en el Ayuntamiento, Marta Gutiérrez, detalló esta semana en Comisión de Urbanismo que existen más calles cuya titularidad está en el aire. "Desde Vamos Granada proponemos que se haga un listado de calles pendiente de regularizar y se lleve a cabo. Hay que llegar a los acuerdos oportunos porque no podemos tener zonas de la ciudad con su propia ley", detalla la edil. Sobre Colonia de San Conrado, recuerda que en todo momento se ha actuado como si las calles fueran públicas. "Se tendrán que definir y regularizar los vados, el mantenimiento...".