Concentración ciudadana contra el traslado de 15 médicos de Urgencias

La reordenación de 15 médicos del servicio de Urgencias, que hoy entra en vigor, ha aumentado la polémica que ya se cernía sobre la 'desfusión' hospitalaria. Los profesionales afectados -nueve del Virgen de las Nieves, entre los que se encuentra Jesús Candel, que desde hoy tendrán que prestar servicio en el hospital del Campus, y seis del PTS, que lo deben hacer en el centro de Caleta- recibieron la notificación del cambio de destino la semana pasada, a menos de 10 días de que se efectuasen los traslados y en un momento de "alta frecuentación de pacientes" a las urgencias debido al frío.

Estos fueron dos de los motivos que ayer propiciaron que en torno al millar y medio de personas convocadas por Jesús Candel -según cifras ofrecidas desde la plataforma 'Granada por su Salud' que apoyó la movilización-, se concentrase a mediodía frente al Virgen de las Nieves para rechazar lo que consideran "una decisión politizada" que tendrá "repercusiones sanitarias negativas".

Este intercambio de profesionales corresponde a una de las fases de la 'desfusión' hospitalaria, en la que se hacen efectivos los cambios de destino que fueron solicitados dentro del proceso de movilidad que se abrió para ello con motivo de la reordenación. Sin embargo, el servicio de Urgencias, según el cronograma que se había trazado, era de los últimos en reorganizarse, por lo que la noticia cogió totalmente por sorpresa a los profesionales que rechazaron la decisión nada más conocerse por los plazos, la inmediatez y el momento en el que se ha hecho efectiva.

Ante ello, Jesús Candel insistió ayer en que los médicos "no nos negamos a ir donde nos manden", sino que rechazan que se hagan los traslados "sin haber notificado los turnos, sin que se hayan abierto las urgencias del antiguo Cínico ni de Trauma, y en un momento de sobrecarga de las Urgencias".

Según explicó este médico de Urgencias conocido como Spiriman, "con la decisión, que repercute en la atención al paciente, se sigue jugando con la mentira", ya que las carencias de las urgencias "no se tapan moviendo a 15 facultativos", sino que la Junta "debe contratar más personal".

Candel indicó que, pese a que hoy tendría que prestar servicio en su nuevo centro -PTS-, "no voy a acatar esa orden. Me niego al traslado hasta que me den mis turnos, hasta que abran las urgencias del Clínico y de Trauma, porque me muevo por el interés de mis pacientes".

Así, reivindicó las mejoras en el personal de los servicios de Urgencias de los hospitales granadinos, además del cese de "los ideólogos" de la fusión, entre ellas la gerente del Virgen de las Nieves, Pilar Espejo, con quien mantuvo ayer una reunión.

Tras el encuentro, en el que estuvo acompañado por el médico psiquiatra Antonio Higueras y el doctor Enrique Marín, Candel consideró que la gerente mantuvo una "actitud de total prepotencia" ante una situación en la que "se están pasando por el gaznate lo que dicen los profesionales". Mientras que Higueras indicó que Espejo no ofreció "ningún argumento válido", ya que tan solo indicó que "se estaba siguiendo el plan trazado".

Por su parte, el Gobierno andaluz apuntó que los traslados son "una medida organizativa que no afecta a la población ni a los circuitos asistenciales actuales, para ajustar las plantillas a la demanda de ambos centros sanitarios", y afirmó que "la ciudadanía podrá seguir acudiendo como hasta ahora a los servicios de Urgencias".