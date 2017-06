Concentración para exigir la devolución de la paga extra

Los sindicatos no tiran la toalla. Desean que la plantilla municipal recupere la paga extra de diciembre de 2012 suprimida por el Real Decreto de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy cuanto antes. Y así lo exigirán el próximo 30 de junio a las puertas del Ayuntamiento de Granada. Según informó ayer el delegado de CGT, Justo Fernández, los sindicatos han convocado a los trabajadores del Ayuntamiento para participar en una concentración de 9:30 a 10:30 en el mismo día que se celebrará el pleno ordinario de junio. "Con esta protesta queremos hacer presión al equipo de Gobierno porque se comprometió a devolvernos el dinero en los seis primeros meses del año como ya han hecho casi todas las administraciones y no lo ha hecho", destaca Fernández.

La devolución de esta cantidad, que en datos globales alcanza los 2,3 millones de euros fue frenada por el interventor municipal el pasado mes de mayo como consecuencia de la precaria situación económico financiera del Ayuntamiento de Granada. En concreto, el interventor aseguró que la capital "no cumple los requisitos esenciales que establecía la disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado de 2016 para devolver la paga extra por lo que procedió a la suspensión de la tramitación del expediente. En este sentido, el portavoz del equipo de gobierno y concejal de Economía, Baldomero Oliver recordó ayer que la devolución continua paralizada. "El interventor dice que no levantará el reparo mientras que no tengamos un plan de saneamiento y garantizado el pago de todos los créditos a bancos que no están presupuestados", explicó Oliver que cifró esta cantidad en torno a diez millones de euros. "Los bancos no esperan al plan de saneamiento. El interventor es claro nos pide que le digamos, exactamente, de dónde vamos a sacar esos diez millones", añadió Oliver.

Sobre esto, el delegado de CGT, Justo Fernández, invitó al equipo de Gobierno a recortar en partidas como la productividad de Santa Adela o las dietas escandalosas para sanear el Ayuntamiento y cumplir con los pagos.