Concentración lúdica de apoyo a las Escuelas Infantiles Municipales

Duranta la tarde de ayer se celebró una concentración lúdica para reclamar la continuación del segundo ciclo de las Escuelas Infantiles Municipales (EIM). Las familias afectadas por la no adscripción entre ciclos en las EIM, criticaron que sus hijos se vean expulsados. Actualmente no existe esta adscripción, lo que supone en la práctica que al llegar a los tres años no se garantiza la continuidad de los matriculados en el primer ciclo .

Las familias, a través de las Ampas, han hecho llegar sus reclamaciones tanto al Ayuntamiento -titular de las escuelas- como a la Junta -administración con la que está conveniado el segundo ciclo-. El delegado de Educación, Germán González, insistió esta semana en que a los tres años "tienen que participar en el procedimiento de admisión".